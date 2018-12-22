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Finance.ua: Чому
не дають кредит

Finance.ua: Чому не дають кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:29

Finance.ua: Чому не дають кредит

Пропонуємо до обговорення:
5 головних причин відмови з боку банків
Іноді клієнти, звертаючись до банку за позикою, отримують відмову. Причини відмови у видачі кредиту можуть бути різні. Ми перерахуємо найпоширеніші і розповімо, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси на його отримання.

Дивися повний текст Чому не дають кредит
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:58

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
5 головних причин відмови з боку банків
Іноді клієнти, звертаючись до банку за позикою, отримують відмову. Причини відмови у видачі кредиту можуть бути різні. Ми перерахуємо найпоширеніші і розповімо, що потрібно зробити, щоб збільшити свої шанси на його отримання.

Дивися повний текст Чому не дають кредит


Те, кто не может получить кредит и так знают, почему они не могут...
А вот другой вопрос... Где им взять кредит?

Есть два варианта: кредитная карта и кредитная организация... чуть хуже (ломбард)...

Для выпуска кредитной карты есть также ряд условий, но и из дебетовой карты можно сделать кредитную карту. Что для этого нужно? Взять на нее кредит!

Кредитная организация может выдать кредит наличными, а может выдать кредит на счет или любую банковскую карту. Никаких проблем в выдаче кредита у кредитных организаций не бывает. Паспорт, ИНН, номер карты =)
pantera
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:55

Re: Finance.ua: Чому не дають кредит

  pantera написав:Есть два варианта: кредитная карта и кредитная организация... чуть хуже (ломбард)...
С плохой кредитной историей (при желании её улучшить) стоит обращаться к тем организациям, которые сотрудничают с желаемым кредитным бюро. Если выплатить кредит без нарушений, то так хоть какая-то польза будет и увеличит шансы на возможность использования банковских продуктов в дальнейшем.
IMHO
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:09

Re: Finance.ua: Чому не дають кредит

Звичайно все залежить від кредитної історії
dogma911015
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:16

Ірина_
До какого возраста дают кредит?
Виктор80
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 10:32

Виктор80 все залежить від суми та строків погашення.
Спробуйте Надіслати заявку та дізнатися чи видадуть Вам кредит.

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 10:52

Re: Finance.ua: Чому не дають кредит

ви можете бути в чорному списку, ось в чому залежність
DimaKalinin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 23:00

В каждом банке есть свои требования к заёмщикам...

Отказ может быть по разным причинам:
Неофициальное трудоустройство;
Место прописки;
Возраст;
Ранее допускали просрочки более 3х месяцев;
Есть просроченная задолженность у родственников;
и т.п.

Всего не перечислить)))
vkreditkiev
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 23:02

  Виктор80 написав:Ірина_
До какого возраста дают кредит?


В некоторых банках до 75 лет, а в среднем до 65лет
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 01:32

не берите кредиты, кредиты это зло... потом столько проблем с ними, послушайте миоего совета, не берите эти кредиты....
noangeell
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