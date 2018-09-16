Знайшли зв'язок між соціально-економічним станом і успішністю.
Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:47
Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:48
У нас зависимость обратная. Потому что учат не тому и зарабатывают не на том.
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