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Як впливає рівень доходів
на успішність у школі...

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:47

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Пропонуємо до обговорення:
Знайшли зв'язок між соціально-економічним станом і успішністю.

Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:48

Что нам до Южной Кореи, вот в Украине бы интересно было.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:35

Увы, но наследственность как в биологическом смысле, так и в социальном (ценности и установки внутри семь) никто не отменял. Если родители ни к чему не стремятся, и ничего не достигают, то почему от их детей стоит ожидать чего-то другого? Сколько ни финансируй школьное образование, оно лишь дополняет влияние семьи. Вот и получается только 41% против 59% случаев, когда дети превзошли своих родителей. Ничего удивительного...
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:42

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:48

  Кузя написав:По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.

Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество.
Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
ssnet
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