Знайшли зв'язок між соціально-економічним станом і успішністю.
Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:47
Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:35
Увы, но наследственность как в биологическом смысле, так и в социальном (ценности и установки внутри семь) никто не отменял. Если родители ни к чему не стремятся, и ничего не достигают, то почему от их детей стоит ожидать чего-то другого? Сколько ни финансируй школьное образование, оно лишь дополняет влияние семьи. Вот и получается только 41% против 59% случаев, когда дети превзошли своих родителей. Ничего удивительного...
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:42
Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:48
Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество.
Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:10
"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17
Мама девочки зажлобила деньги на торт своей дочке. А скандал в чём? Кто-то из добрых детей мог бы поделиться своим кусочком, но, видимо, друзей у девочки тоже нет.
Жадных родителей очень много, и их дети страдают от их жлобства. Но с этим ничего не поделать. Не буду же я покупать торт чужому ребёнку, чтоб мама этого ребёнка купила себе лишнюю губную помаду?
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Yura_Gag і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|