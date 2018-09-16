Знайшли зв'язок між соціально-економічним станом і успішністю.
Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:47
Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:35
Увы, но наследственность как в биологическом смысле, так и в социальном (ценности и установки внутри семь) никто не отменял. Если родители ни к чему не стремятся, и ничего не достигают, то почему от их детей стоит ожидать чего-то другого? Сколько ни финансируй школьное образование, оно лишь дополняет влияние семьи. Вот и получается только 41% против 59% случаев, когда дети превзошли своих родителей. Ничего удивительного...
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:42
Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:48
Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество.
Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:10
"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17
Мама девочки зажлобила деньги на торт своей дочке. А скандал в чём? Кто-то из добрых детей мог бы поделиться своим кусочком, но, видимо, друзей у девочки тоже нет.
Жадных родителей очень много, и их дети страдают от их жлобства. Но с этим ничего не поделать. Не буду же я покупать торт чужому ребёнку, чтоб мама этого ребёнка купила себе лишнюю губную помаду?
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:22
Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
Полностью согласна. Имеет большое моральное давление даже факт того что другим сверстникам покупают то что он хочет и много гуляют с ними а с тобой нет.
Не говоря уже о том, что дети априори чувствуют кто из бедной семьи а кто нет и чмырят прежде самых неудачливых детей. Жизнь в школе просто ад.
Далее еще хуже - для обучения нужны особые материалы? Цена образования высокая? - фигушки что получишь. В итоге никакие способности не спасут.
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:37
Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
По внешнему виду не самая нищая мама, есть папа, зажлобились сдавать в фонд класса, патамушта там все разворовывают типа, не поленились нажаловаться на жестоких одноклассников на телеканалы, дочка со смаком рассказывала на камеру, как над ней издевались, не давая кусок торта.
Похоже семейка Адамсов
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:40
Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
Вот только теперь ей не то что торта, с ней и здороваться перестанут. Родители без мозгов
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