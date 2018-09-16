RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як впливає рівень доходів
на успішність у школі...

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:47

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Пропонуємо до обговорення:
Знайшли зв'язок між соціально-економічним станом і успішністю.

Дивися повний текст Як впливає рівень доходів на успішність у школі (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85228
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:48

Что нам до Южной Кореи, вот в Украине бы интересно было.
hxbbgaf
 
Заблокований
Повідомлень: 20032
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:35

Увы, но наследственность как в биологическом смысле, так и в социальном (ценности и установки внутри семь) никто не отменял. Если родители ни к чему не стремятся, и ничего не достигают, то почему от их детей стоит ожидать чего-то другого? Сколько ни финансируй школьное образование, оно лишь дополняет влияние семьи. Вот и получается только 41% против 59% случаев, когда дети превзошли своих родителей. Ничего удивительного...
headshaker
 
Повідомлень: 816
З нами з: 08.05.15
Подякував: 695 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:42

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Кузя
 
Повідомлень: 240
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:48

  Кузя написав:По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.

Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество.
Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:10

"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"
Moimir
 
Повідомлень: 745
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:17

  Moimir написав:"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"

Мама девочки зажлобила деньги на торт своей дочке. А скандал в чём? Кто-то из добрых детей мог бы поделиться своим кусочком, но, видимо, друзей у девочки тоже нет.

Жадных родителей очень много, и их дети страдают от их жлобства. Но с этим ничего не поделать. Не буду же я покупать торт чужому ребёнку, чтоб мама этого ребёнка купила себе лишнюю губную помаду?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1805
З нами з: 10.05.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:22

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Полностью согласна. Имеет большое моральное давление даже факт того что другим сверстникам покупают то что он хочет и много гуляют с ними а с тобой нет.
Не говоря уже о том, что дети априори чувствуют кто из бедной семьи а кто нет и чмырят прежде самых неудачливых детей. Жизнь в школе просто ад.
Далее еще хуже - для обучения нужны особые материалы? Цена образования высокая? - фигушки что получишь. В итоге никакие способности не спасут.
Juna
 
Повідомлень: 231
З нами з: 27.10.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:37

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Moimir написав:"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"


По внешнему виду не самая нищая мама, есть папа, зажлобились сдавать в фонд класса, патамушта там все разворовывают типа, не поленились нажаловаться на жестоких одноклассников на телеканалы, дочка со смаком рассказывала на камеру, как над ней издевались, не давая кусок торта.
Похоже семейка Адамсов
freeze
4
 
Повідомлень: 8355
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3316 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:40

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

freeze написав:
Moimir написав:"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"


По внешнему виду не самая нищая мама, есть папа, зажлобились сдавать в фонд класса, патамушта там все разворовывают типа, не поленились нажаловаться на жестоких одноклассников на телеканалы, дочка со смаком рассказывала на камеру, как над ней издевались, не давая кусок торта.
Похоже семейка Адамсов
Вот только теперь ей не то что торта, с ней и здороваться перестанут. Родители без мозгов
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22370
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
5
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У країнах ЄС знижується рівень бідності
R2 » Сер 17 жов, 2018 10:20
4 203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 17:15
Kudrjavuy
В Мінсоцполітики пояснили, як впливає на субсидію...
R2 » Сер 03 жов, 2018 14:24
6 304
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 13:53
0mage0
В Україні збільшився рівень бідності 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 16 вер, 2018 11:48
32 2044
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 10:25
otg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62811)
24.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.