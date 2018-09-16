Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Кузя написав:По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество. Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Кузя написав:По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество. Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
Особенно улыбнули фразы "правильное питание" и "биологическое преимущество". Это ж какое оно правильное?
Кузя написав:По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.
Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество. Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
Особенно улыбнули фразы "правильное питание" и "биологическое преимущество". Это ж какое оно правильное?
Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.
ssnet написав:Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество. Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.
Особенно улыбнули фразы "правильное питание" и "биологическое преимущество". Это ж какое оно правильное?
Естественно, дети которые недоедают, отстают в развитии. Начиная с набора веса в младенчестве.
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский