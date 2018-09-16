Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

ssnet написав:

Кузя написав: По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя. По моему, это исследование чушь какая то. У меня масса наглядных примеров, когда дети из менее обеспеченных семей имеют высокий уровень знаний и наоборот, встречаются дети из обеспеченных семей - неуки и бездыри. В первую очередь зависят знания от способностей и желания ребенка, умения преподавателя.

Какие-то у вас странные примеры. Думаю, в вашем случае, "дети из обеспеченных семей" следует заменить на детей из семей воров. В нормальных обеспеченных семьях дети с детства посещают норм школы и преподавателей. И с малых лет уже сносно говорят на английском. + правильное питание с самого детстве дает биологическое преимущество.Ясное дело есть разные случаи, но отрицать что в среднем у обеспеченной семьи дети имеют лучший старт и добьются всего желаемого раньше глупо.