Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Juna написав:

safonovstanislav написав: SMOKE написав: Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть

Всё как раз наоборот. Дети с богатых семей понимают, что если не будут успешны, то не построят своего замка, не будут ездить на шикарной машине, и придётся самому мыть за собой посуду и самому стричь газон возле дома. А у детей с бомж-семей мотивация - это найти работу, чтоб зарабатывать деньги дяде-работодателю на очередную дачу в Болгарии, заодно и себе на еду Всё как раз наоборот. Дети с богатых семей понимают, что если не будут успешны, то не построят своего замка, не будут ездить на шикарной машине, и придётся самому мыть за собой посуду и самому стричь газон возле дома. А у детей с бомж-семей мотивация - это найти работу, чтоб зарабатывать деньги дяде-работодателю на очередную дачу в Болгарии, заодно и себе на еду

Все верно. От бедных родителей всегда идет установка - найдешь хорошую работу, и будешь устроен.А там нет... правда, богатые и помогают там найти работу никакой проблемы нет. Можно хоть ничего не делать. У дитяти идея? Отлично, поможем проспонсируем это же ничего не стоит, тьфу. Каких-то 10-50 тыс и даже больше ерунда.А в первом случае все равно надо будет стараться, думать и т. д. Очень большая разница. Копить, а потом обидно будет все проиграть и остаться без ничего.В итоге все равно личностные качества превышают над любыми условиями в которых человек родился. Пусть он и не станет очень богатым и т. д. но будет более успешен в кругах своих чем сверстники.-------------История одна реальная. Была жила девушка, из обычных людей. Художница ну стала ею год назад... и картины примитив. Вышла замуж, муж говорит - давай помогу, дал ей 5 тыс. грн на организацию аукциона, нашел место ресторан куда богатеи ходят, нашел самих богатеев. В итоге - известная художница с нулевым образованием. Учительница молодых дарованийпо статьям из интернета.Вот сила поддержки материальной и сила связей. Все просто.