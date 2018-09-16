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Як впливає рівень доходів
на успішність у школі...

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:45

  Juna написав:
  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть

Всё как раз наоборот. Дети с богатых семей понимают, что если не будут успешны, то не построят своего замка, не будут ездить на шикарной машине, и придётся самому мыть за собой посуду и самому стричь газон возле дома. А у детей с бомж-семей мотивация - это найти работу, чтоб зарабатывать деньги дяде-работодателю на очередную дачу в Болгарии, заодно и себе на еду


Все верно. От бедных родителей всегда идет установка - найдешь хорошую работу, и будешь устроен.
А там нет... правда, богатые и помогают там найти работу никакой проблемы нет. Можно хоть ничего не делать. У дитяти идея? Отлично, поможем проспонсируем это же ничего не стоит, тьфу. Каких-то 10-50 тыс и даже больше ерунда.
А в первом случае все равно надо будет стараться, думать и т. д. Очень большая разница. Копить, а потом обидно будет все проиграть и остаться без ничего.

В итоге все равно личностные качества превышают над любыми условиями в которых человек родился. Пусть он и не станет очень богатым и т. д. но будет более успешен в кругах своих чем сверстники.

-------------
История одна реальная. Была жила девушка, из обычных людей. Художница ну стала ею год назад... и картины примитив. Вышла замуж, муж говорит - давай помогу, дал ей 5 тыс. грн на организацию аукциона, нашел место ресторан куда богатеи ходят, нашел самих богатеев. В итоге - известная художница с нулевым образованием. Учительница молодых дарований :wink: по статьям из интернета.
Вот сила поддержки материальной и сила связей. Все просто.


Что то примеры не в ту степь пошли. В статье говорится о разной успеваемости в школе детей из семей с разным достатком. А Вы пример приводите о том кто и как в жизни устраивается потом. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. :D
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

  ssnet написав:Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.


Всегда задумывался над советами о здоровой пище, вспоминая людей, проживших 80-90 и более лет, которым бывало не то что каши не доставалось, иногда они лободу ели и сохранили светлый ум, завидную в их возрасте работоспособность и энергичность.
Кузя
 
Повідомлень: 243
З нами з: 08.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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