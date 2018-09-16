Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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SMOKE написав:Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть
Всё как раз наоборот. Дети с богатых семей понимают, что если не будут успешны, то не построят своего замка, не будут ездить на шикарной машине, и придётся самому мыть за собой посуду и самому стричь газон возле дома. А у детей с бомж-семей мотивация - это найти работу, чтоб зарабатывать деньги дяде-работодателю на очередную дачу в Болгарии, заодно и себе на еду
Все верно. От бедных родителей всегда идет установка - найдешь хорошую работу, и будешь устроен. А там нет... правда, богатые и помогают там найти работу никакой проблемы нет. Можно хоть ничего не делать. У дитяти идея? Отлично, поможем проспонсируем это же ничего не стоит, тьфу. Каких-то 10-50 тыс и даже больше ерунда. А в первом случае все равно надо будет стараться, думать и т. д. Очень большая разница. Копить, а потом обидно будет все проиграть и остаться без ничего.
В итоге все равно личностные качества превышают над любыми условиями в которых человек родился. Пусть он и не станет очень богатым и т. д. но будет более успешен в кругах своих чем сверстники.
------------- История одна реальная. Была жила девушка, из обычных людей. Художница ну стала ею год назад... и картины примитив. Вышла замуж, муж говорит - давай помогу, дал ей 5 тыс. грн на организацию аукциона, нашел место ресторан куда богатеи ходят, нашел самих богатеев. В итоге - известная художница с нулевым образованием. Учительница молодых дарований по статьям из интернета. Вот сила поддержки материальной и сила связей. Все просто.
Что то примеры не в ту степь пошли. В статье говорится о разной успеваемости в школе детей из семей с разным достатком. А Вы пример приводите о том кто и как в жизни устраивается потом. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
ssnet написав:Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.
Всегда задумывался над советами о здоровой пище, вспоминая людей, проживших 80-90 и более лет, которым бывало не то что каши не доставалось, иногда они лободу ели и сохранили светлый ум, завидную в их возрасте работоспособность и энергичность.
ssnet написав:Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.
Всегда задумывался над советами о здоровой пище, вспоминая людей, проживших 80-90 и более лет, которым бывало не то что каши не доставалось, иногда они лободу ели и сохранили светлый ум, завидную в их возрасте работоспособность и энергичность.
Просто из всей массы людей вы акцентируете внимание только эти единицы (относительно). Мы говорим о среднестатистическом. Тогда был жесткий естественный отбор и было норм когда в семье умирал ребенок.
Moimir написав:"В школе Харькова разгорелся скандал: девочке не дали торт, потому что ее мама не сдала деньги"
По внешнему виду не самая нищая мама, есть папа, зажлобились сдавать в фонд класса, патамушта там все разворовывают типа, не поленились нажаловаться на жестоких одноклассников на телеканалы, дочка со смаком рассказывала на камеру, как над ней издевались, не давая кусок торта. Похоже семейка Адамсов
Вот только теперь ей не то что торта, с ней и здороваться перестанут. Родители без мозгов
да ладно, во первых травля была мамашей одной организованна а учительница типа "не заметила" и домой ребенка не отпустила, и дети под действием "стайного инстинкта" находились, во вторых сейчас тока дети вот этой "инициативной мамаши" выступают против, пишут гадости, всем в этой школе дали по шапке, будет все ок.
Жалко ребенка, но с другой стороны, кто мог подумать что мамашка будет свое Г. на ребенка выплескивать?!
На месте родителей ребека я находился - отказывался принципиально сдавать поборы при пересечении границы (тогда еще автобусом ездил и тогда еще собирали) - вставал посреди автобуса и сразу заявлял что никакие деньги "пограничникам" сдавать не буду, на всяких таких вот "инициативных добровольных помoшников" насмотрелся, но это было на сутки, а жить в борьбе с системой 12 лет - это слишком конечно. С другой стороны - А КАК БЫТЬ?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:Жалко ребенка, но с другой стороны, кто мог подумать что мамашка будет свое Г. на ребенка выплескивать?!
Интересно, а собственным родителям собственного ребенка не жалко? Сдать раз в месяц 50 грн на нужды класса, чтобы купить какие-то недостающие канцтовары или раз в месяц скушать всем классом торт. У нас не Германия, школы недофинансируют, это мамаша-жлоб за один поход в магазин оставляет в несколько раз больше.
Kripo написав:Жалко ребенка, но с другой стороны, кто мог подумать что мамашка будет свое Г. на ребенка выплескивать?!
Интересно, а собственным родителям собственного ребенка не жалко? Сдать раз в месяц 50 грн на нужды класса, чтобы купить какие-то недостающие канцтовары или раз в месяц скушать всем классом торт. У нас не Германия, школы недофинансируют, это мамаша-жлоб за один поход в магазин оставляет в несколько раз больше.
в мое время в Харькове никаких тортов в классе не кушали, здесь тоже когда первый ребенок учился, носили некоторые жевачки-конфеты но только на свои дни рождения угощали иногда, что это за торт к каникулам?!! Что это за праздник такой?!! В прошлом году был случай - уже у второго ребенка, принес чудак торт в класс на ДР, и 4 ребенка с болями в животе ждали родителей чтоб их забрали, мамашка перепутала какао с помолотым кофе когда торт пекла. Теперь железное правило - вообще ничего съесного не приносить на расдачу.
Это первое, а второе - я помню конец перестройки - начало 90-х, когда апетиты учителей не знали границ, сдавали на все, в каникулы мы красили полы и рамы в классе, я угарел от краски. Знаете, один раз вас разведут и будете носить и носить. Какие канцелярские нужны в класс?! Mамaша заплатила налоги чтобы дитя учили, если им что-то надо, пусть выбeвают в минестерстве, в местной администрации, а то на парки у Гепы бабло есть. Если бы мамашка могла платить, то Диана бу ходила в платную школу или колледж на Ленина (или как проспект там теперь).
Тортик блин нужен в школу, бред...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
ssnet написав:Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.
Всегда задумывался над советами о здоровой пище, вспоминая людей, проживших 80-90 и более лет, которым бывало не то что каши не доставалось, иногда они лободу ели и сохранили светлый ум, завидную в их возрасте работоспособность и энергичность.
Kripo написав: На месте родителей ребека я находился - отказывался принципиально сдавать поборы при пересечении границы (тогда еще автобусом ездил и тогда еще собирали) - вставал посреди автобуса и сразу заявлял что никакие деньги "пограничникам" сдавать не буду, на всяких таких вот "инициативных добровольных помoшников" насмотрелся, но это было на сутки, а жить в борьбе с системой 12 лет - это слишком конечно. С другой стороны - А КАК БЫТЬ?
Каждый живёт и поступает, как хочет. А вот, если указывать кому и что делать, то можно быть посланным в пешее эротическое путешествие. Если 29 родителей скинулись на торт своим детям, а 1 родитель зажлобил деньги на торт своему ребёнку - это личное дело этого родителя. Угостить ребёнка тортом могли бы(ведь не ребёнок виноват, что родился в семье жлобов) , но никто не обязан кормить чужого ребёнка за свой счёт. У нас в садике тоже много родителей жлобов, которые пытаются указывать что делать. Говорят, чтоб на дни рождения в садике дарили подарки не дороже 30 гривен, т. к. дети родителей-жлобов спрашивают, почему к кому-то на день рождения приходит щенячий патруль и дарит огромный подарок, а к ним никто не приходит и дарят от всей группы 1 машинку хот вилс. Родители этих несчастных детей не могут же признать свою жлобскую натуру и начать тратить на своих детей хоть что-то, поэтому пытаются придумать какие-то свои дурные правила и мычат про равенство