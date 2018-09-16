Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Додано: Чет 25 жов, 2018 15:07

freeze написав: Kripo написав: Жалко ребенка, но с другой стороны, кто мог подумать что мамашка будет свое Г. на ребенка выплескивать?! Жалко ребенка, но с другой стороны, кто мог подумать что мамашка будет свое Г. на ребенка выплескивать?!



Интересно, а собственным родителям собственного ребенка не жалко?

Сдать раз в месяц 50 грн на нужды класса, чтобы купить какие-то недостающие канцтовары или раз в месяц скушать всем классом торт. У нас не Германия, школы недофинансируют, это мамаша-жлоб за один поход в магазин оставляет в несколько раз больше. Интересно, а собственным родителям собственного ребенка не жалко?Сдать раз в месяц 50 грн на нужды класса, чтобы купить какие-то недостающие канцтовары или раз в месяц скушать всем классом торт. У нас не Германия, школы недофинансируют, это мамаша-жлоб за один поход в магазин оставляет в несколько раз больше.

в мое время в Харькове никаких тортов в классе не кушали, здесь тоже когда первый ребенок учился, носили некоторые жевачки-конфеты но только на свои дни рождения угощали иногда, что это за торт к каникулам?!! Что это за праздник такой?!! В прошлом году был случай - уже у второго ребенка, принес чудак торт в класс на ДР, и 4 ребенка с болями в животе ждали родителей чтоб их забрали, мамашка перепутала какао с помолотым кофе когда торт пекла. Теперь железное правило - вообще ничего съесного не приносить на расдачу.Это первое, а второе - я помню конец перестройки - начало 90-х, когда апетиты учителей не знали границ, сдавали на все, в каникулы мы красили полы и рамы в классе, я угарел от краски. Знаете, один раз вас разведут и будете носить и носить. Какие канцелярские нужны в класс?! Mамaша заплатила налоги чтобы дитя учили, если им что-то надо, пусть выбeвают в минестерстве, в местной администрации, а то на парки у Гепы бабло есть. Если бы мамашка могла платить, то Диана бу ходила в платную школу или колледж на Ленина (или как проспект там теперь).Тортик блин нужен в школу, бред...