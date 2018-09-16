Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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Kripo написав:"щенячий патруль" с дорогим подарком может и к вам домой прийти, и тогда у других детей не будет вопросов, но вы навязываете другим родителям свою модель поведения, зачем выставлять свое несомненно офуительное богатство (30 гривен это 1€ ?!!) перед 4 летними малышами?!
Щенячий патруль дарил подарок там же, где развлекал всю группу, там же где дарил всем детям шарики и угощения. Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома. А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.
И если что, сам жил в семье, где родители зарабатывали больше остальных, но канцтовары были худшие в классе, несмотря на то, что покупались оптом, самая дешёвая одежда, отдыхали хуже всех и т. д. Деньги тратили на себя
safonovstanislav написав:Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома. А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.
еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, но ВЫ жлобитесь и припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет, ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?! или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?! Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!
Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...
А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
safonovstanislav написав:Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома. А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.
еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, но ВЫ жлобитесь и припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет, ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?!
Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...
А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!
Зачем пишите, если у вас явно нет детей? Какой МакДональдз для детсадовцев? Какие цигане? В таких мероприятиях участвуют только дети из группы и воспитатели. Это ещё один показатель того, что у вас нет и никогда не было детей. Зачем пишите о том, о чём ничего не знаете?
safonovstanislav написав:Какой МакДональдз для детсадовцев?
Макдональдс для детсадовцев - самое то, клоуны, шарики, салатик и кола без сахара.
ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?! или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?! Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!
safonovstanislav написав:И если что, сам жил в семье, где родители зарабатывали больше остальных, но канцтовары были худшие в классе, несмотря на то, что покупались оптом, самая дешёвая одежда, отдыхали хуже всех и т. д. Деньги тратили на себя
деревянные игрушки прикрученные к полу, понятно все, а теперь вот все должны видеть какой вы упешный (1€ - не деньги!!!) и что вам для детей "ничего не жалко"?!
Но главное ВСЕ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ это?!
Какой вы "не жлоб"?!
Каие Вы дарите подарки ребенку?
И Должны ВСЕ завидовать?!
И Вас же не остановить, потому что вы "культурный" и если чтo, то сразу "пошлете в пешее эротическое путешествие"?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:... все должны видеть какой вы успешный...
Да никакой я не успешный. Даже жилья своего нет. Это успешность? Просто не жадный по отношению к своим детям. Что показывать? Какие понты? А насчёт зависти. Пусть завидуют тому, что моего ребёнка родители больше любят, чем их родители их. А мой ребёнок тоже пусть видит, что его родители организовывают ему праздник в кругу его друзей, а другие жлобятся, и пусть ценит это
PS. Такие праздники устраивают многие родители в группе