Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Додано: Чет 25 жов, 2018 17:11

safonovstanislav написав: Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома.

А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами. Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома.А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.

еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, нои припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет,или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?!Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!