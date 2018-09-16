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Як впливає рівень доходів
на успішність у школі...

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:39

  Kripo написав:"щенячий патруль" с дорогим подарком может и к вам домой прийти, и тогда у других детей не будет вопросов, но вы навязываете другим родителям свою модель поведения, зачем выставлять свое несомненно офуительное богатство (30 гривен это 1€ ?!!) перед 4 летними малышами?!

Щенячий патруль дарил подарок там же, где развлекал всю группу, там же где дарил всем детям шарики и угощения. Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома.
А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.

И если что, сам жил в семье, где родители зарабатывали больше остальных, но канцтовары были худшие в классе, несмотря на то, что покупались оптом, самая дешёвая одежда, отдыхали хуже всех и т. д.
Деньги тратили на себя
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:11

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

  safonovstanislav написав:Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома.
А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.


еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, но ВЫ жлобитесь и припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет, ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?! или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?! :wink: Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!

Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...

А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:26

  Kripo написав:
  safonovstanislav написав:Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома.
А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.


еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, но ВЫ жлобитесь и припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет, ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?!

Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...

А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!

Зачем пишите, если у вас явно нет детей? Какой МакДональдз для детсадовцев? Какие цигане? В таких мероприятиях участвуют только дети из группы и воспитатели. Это ещё один показатель того, что у вас нет и никогда не было детей. Зачем пишите о том, о чём ничего не знаете?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:57

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

  safonovstanislav написав:В таких мероприятиях участвуют только дети из группы и воспитатели.


так а это что?!

  safonovstanislav написав:Щенячий патруль дарил подарок там же, где развлекал всю группу, там же где дарил всем детям шарики и угощения.


это группа поддержки?! Пати-Сервис? https://vk.com/wall-46036815 "цыгане" короче? (вы понимаете что такое кавычки?!)

  safonovstanislav написав:Какой МакДональдз для детсадовцев?


Макдональдс для детсадовцев - самое то, клоуны, шарики, салатик и кола без сахара.

ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?! или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?! :wink: Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!

  safonovstanislav написав:И если что, сам жил в семье, где родители зарабатывали больше остальных, но канцтовары были худшие в классе, несмотря на то, что покупались оптом, самая дешёвая одежда, отдыхали хуже всех и т. д.
Деньги тратили на себя


деревянные игрушки прикрученные к полу, понятно все, а теперь вот все должны видеть какой вы упешный (1€ - не деньги!!!) и что вам для детей "ничего не жалко"?!

Но главное ВСЕ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ это?!

Какой вы "не жлоб"?!

Каие Вы дарите подарки ребенку?

И Должны ВСЕ завидовать?!

И Вас же не остановить, потому что вы "культурный" и если чтo, то сразу "пошлете в пешее эротическое путешествие"?!!
:lol:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:32

  Kripo написав:... все должны видеть какой вы успешный...

Да никакой я не успешный. Даже жилья своего нет. Это успешность? Просто не жадный по отношению к своим детям. Что показывать? Какие понты? А насчёт зависти. Пусть завидуют тому, что моего ребёнка родители больше любят, чем их родители их. А мой ребёнок тоже пусть видит, что его родители организовывают ему праздник в кругу его друзей, а другие жлобятся, и пусть ценит это

PS. Такие праздники устраивают многие родители в группе
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:42

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Кстати, Kripo, я знаю таких людей, как вы, среди родителей. Ни деньги не сдают, ни руками не помогают. Нужно было сорняки с участка поубирать. Кто-то деньгами скинулся, кто-то пришёл за эти же деньги убирать. А таким, как вы, все должны, пусть дети амброзией дышат и ждут, пока за счёт государства что-то сделают. И так во всех вопросах. Вообщем, гнилые люди, всё время за счёт других выезжают. Так и в первоначальной теме с тортом, думала мама выехать на шее других, а не вышло
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:52

  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть

Всё как раз наоборот. Дети с богатых семей понимают, что если не будут успешны, то не построят своего замка, не будут ездить на шикарной машине, и придётся самому мыть за собой посуду и самому стричь газон возле дома. А у детей с бомж-семей мотивация - это найти работу, чтоб зарабатывать деньги дяде-работодателю на очередную дачу в Болгарии, заодно и себе на еду

Да прямо таки. А мама -пппа на что. Вы термин золотая молодежь не слышали?! Пустышки и дегенераты, проживающие деньги богатых родителей. Человек из бедной семьи же очки вырваться в люди. И там, и там не все, конечно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:58

  Кузя написав:
  ssnet написав:Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.


Всегда задумывался над советами о здоровой пище, вспоминая людей, проживших 80-90 и более лет, которым бывало не то что каши не доставалось, иногда они лободу ели и сохранили светлый ум, завидную в их возрасте работоспособность и энергичность.

Сейчас с этим много дурни. при*** думают, что мясо не есть- это здоровое питание. Их называют вегетарианцами) Без мяса человеку жить плохо, так уж природой заложено. А те же каши и супы- очень полезны. А кто-то всерьез думает, что вредны.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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