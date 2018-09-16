Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:51

SMOKE написав: Да прямо таки. А мама -пппа на что. Вы термин золотая молодежь не слышали?! Пустышки и дегенераты, проживающие деньги богатых родителей. Человек из бедной семьи же очки вырваться в люди. И там, и там не все, конечно. Да прямо таки. А мама -пппа на что. Вы термин золотая молодежь не слышали?! Пустышки и дегенераты, проживающие деньги богатых родителей. Человек из бедной семьи же очки вырваться в люди. И там, и там не все, конечно.

Полистав странички социальных сетей своих одноклассников, думаю, вы поймёте насколько ошибаетесь. Пустышками и дегенератами становятся как раз самые бедные ученики. Если человек был гопником в школе, то и через 20 лет в соцсетях на фото он понтуется, как хорошо отдыхает, в спортивной одежде выпивая пиво и луская семки на обшарпаной лавке возле подъезда. Но, это скорее исключение, т.к. большинства нищих одноклассников в соцсетях просто нет. Ну нет денег у них ни на компьютер, ни на мобильный телефон, даже через 20 лет после школы. Какой там может быть успех? Им бы хоть на бухло заработать.Дети всегда равняются на своих родителей. Если ребёнок живёт в семье алкашей или нищих, то он и будет стремиться стать алкашом или нищим. Если ребёнок живёт в семье бизнесменов, то он будет стремиться стать бизнесменом. Бывают редкие исключения. Чтоб вырваться из нищеты, нужно изменить тип мышления, навязываемый нищими родителями, а это очень тяжело.Даже, если ребёнок оказался одарённым, и вопреки бедности, ему удаётся учится на отлично, всё равно с вероятность близкой к 100% он останется бедным всю жизнь.А вот универский пример. Одногруппник из богатой семьи, который учился в универе на грани отчисления, открыл свою it-контору, типичный бодишоп, и завербовал в неё всех ботанов с потока. Как думаете, кто будет получать больше денег и жить в богатстве, ботаны, или двоечник, который их нанял?