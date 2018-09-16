Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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Kripo написав:"щенячий патруль" с дорогим подарком может и к вам домой прийти, и тогда у других детей не будет вопросов, но вы навязываете другим родителям свою модель поведения, зачем выставлять свое несомненно офуительное богатство (30 гривен это 1€ ?!!) перед 4 летними малышами?!
Щенячий патруль дарил подарок там же, где развлекал всю группу, там же где дарил всем детям шарики и угощения. Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома. А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.
И если что, сам жил в семье, где родители зарабатывали больше остальных, но канцтовары были худшие в классе, несмотря на то, что покупались оптом, самая дешёвая одежда, отдыхали хуже всех и т. д. Деньги тратили на себя
safonovstanislav написав:Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома. А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.
еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, но ВЫ жлобитесь и припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет, ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?! или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?! Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!
Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...
А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
safonovstanislav написав:Но, кто-то жлобится организовать всем детям группы праздник на день рождения своего ребёнка и хочет, чтоб дорогие подарки дарились дома. А 30 гривен - это меньше 1 евро. На день рождения воспитателей, от 40 человек торжественно вручают от огромной толпы родителей конверт с 300 гривнами.
еще раз, ВЫ навязываете другим родителям вот эти вот "дни рождения" в садике, если ВЫ хотите устраивать праздник своим детям, то у вас есть и квартира, и площадки съемные - к примеру в макдональсе куда прийдет клоун, и куда вы можете пригласить родных и друзей своих детей, но ВЫ жлобитесь и припераетесь со своими "цыганями" гулять в общественное помещение, если бы ВЫ делали это бескорысно, от широкой натуры, то устраивали бы это "на 8 марта" или еще на какой-нибудь общий праздник, но нет, ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?!
Блин, это если бы наши муслимы бы приперались бы в детский садик обрезание свое праздновать, а потом мой бы тоже захотел себе такой вот праздник... пипец...
А собирать "на подарок училки" это вообще колхоз, в таком Г. я принципиально никогда не участвую, хотите лизать чиновнику ж*** - лижите в соло, зачем вам хор подневольных для этого?!
Зачем пишите, если у вас явно нет детей? Какой МакДональдз для детсадовцев? Какие цигане? В таких мероприятиях участвуют только дети из группы и воспитатели. Это ещё один показатель того, что у вас нет и никогда не было детей. Зачем пишите о том, о чём ничего не знаете?
safonovstanislav написав:Какой МакДональдз для детсадовцев?
Макдональдс для детсадовцев - самое то, клоуны, шарики, салатик и кола без сахара.
ВЫ выставляете свои жлобские понты перед 4 летними детьми, ВЫ вообще нормальный?! или на этом "гулянии" в садике не дарите своему чаду дорогие подарки, подарите дома, ведь вы же делаете это для своего ребенка?! Или чтоб ему завидовали? Себе хоть не врите, "из грязи в князи" да?!
safonovstanislav написав:И если что, сам жил в семье, где родители зарабатывали больше остальных, но канцтовары были худшие в классе, несмотря на то, что покупались оптом, самая дешёвая одежда, отдыхали хуже всех и т. д. Деньги тратили на себя
деревянные игрушки прикрученные к полу, понятно все, а теперь вот все должны видеть какой вы упешный (1€ - не деньги!!!) и что вам для детей "ничего не жалко"?!
Но главное ВСЕ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ это?!
Какой вы "не жлоб"?!
Каие Вы дарите подарки ребенку?
И Должны ВСЕ завидовать?!
И Вас же не остановить, потому что вы "культурный" и если чтo, то сразу "пошлете в пешее эротическое путешествие"?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:... все должны видеть какой вы успешный...
Да никакой я не успешный. Даже жилья своего нет. Это успешность? Просто не жадный по отношению к своим детям. Что показывать? Какие понты? А насчёт зависти. Пусть завидуют тому, что моего ребёнка родители больше любят, чем их родители их. А мой ребёнок тоже пусть видит, что его родители организовывают ему праздник в кругу его друзей, а другие жлобятся, и пусть ценит это
PS. Такие праздники устраивают многие родители в группе
Кстати, Kripo, я знаю таких людей, как вы, среди родителей. Ни деньги не сдают, ни руками не помогают. Нужно было сорняки с участка поубирать. Кто-то деньгами скинулся, кто-то пришёл за эти же деньги убирать. А таким, как вы, все должны, пусть дети амброзией дышат и ждут, пока за счёт государства что-то сделают. И так во всех вопросах. Вообщем, гнилые люди, всё время за счёт других выезжают. Так и в первоначальной теме с тортом, думала мама выехать на шее других, а не вышло
SMOKE написав:Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть
Всё как раз наоборот. Дети с богатых семей понимают, что если не будут успешны, то не построят своего замка, не будут ездить на шикарной машине, и придётся самому мыть за собой посуду и самому стричь газон возле дома. А у детей с бомж-семей мотивация - это найти работу, чтоб зарабатывать деньги дяде-работодателю на очередную дачу в Болгарии, заодно и себе на еду
Да прямо таки. А мама -пппа на что. Вы термин золотая молодежь не слышали?! Пустышки и дегенераты, проживающие деньги богатых родителей. Человек из бедной семьи же очки вырваться в люди. И там, и там не все, конечно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
ssnet написав:Побольше белка и не насыщенных жиров, поменьше всяких бесполезных каш (типа манки) и супов и картохи.
Всегда задумывался над советами о здоровой пище, вспоминая людей, проживших 80-90 и более лет, которым бывало не то что каши не доставалось, иногда они лободу ели и сохранили светлый ум, завидную в их возрасте работоспособность и энергичность.
Сейчас с этим много дурни. при*** думают, что мясо не есть- это здоровое питание. Их называют вегетарианцами) Без мяса человеку жить плохо, так уж природой заложено. А те же каши и супы- очень полезны. А кто-то всерьез думает, что вредны.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE написав:Да прямо таки. А мама -пппа на что. Вы термин золотая молодежь не слышали?! Пустышки и дегенераты, проживающие деньги богатых родителей. Человек из бедной семьи же очки вырваться в люди. И там, и там не все, конечно.
Полистав странички социальных сетей своих одноклассников, думаю, вы поймёте насколько ошибаетесь. Пустышками и дегенератами становятся как раз самые бедные ученики. Если человек был гопником в школе, то и через 20 лет в соцсетях на фото он понтуется, как хорошо отдыхает, в спортивной одежде выпивая пиво и луская семки на обшарпаной лавке возле подъезда. Но, это скорее исключение, т.к. большинства нищих одноклассников в соцсетях просто нет. Ну нет денег у них ни на компьютер, ни на мобильный телефон, даже через 20 лет после школы. Какой там может быть успех? Им бы хоть на бухло заработать. Дети всегда равняются на своих родителей. Если ребёнок живёт в семье алкашей или нищих, то он и будет стремиться стать алкашом или нищим. Если ребёнок живёт в семье бизнесменов, то он будет стремиться стать бизнесменом. Бывают редкие исключения. Чтоб вырваться из нищеты, нужно изменить тип мышления, навязываемый нищими родителями, а это очень тяжело. Даже, если ребёнок оказался одарённым, и вопреки бедности, ему удаётся учится на отлично, всё равно с вероятность близкой к 100% он останется бедным всю жизнь. А вот универский пример. Одногруппник из богатой семьи, который учился в универе на грани отчисления, открыл свою it-контору, типичный бодишоп, и завербовал в неё всех ботанов с потока. Как думаете, кто будет получать больше денег и жить в богатстве, ботаны, или двоечник, который их нанял?
Якобы аксиома о том, что добиться в жизни многого имеют больший шанс дети бедных родителей, является ложной и базируется на каких-то конкретных примерах как дети из трущоб вдруг вылазили высоко на верх. Но это примерно тоже самое, что у нас в ресторанах мест нет, поэтому врут, что население бедное.
Каков научный подход, берут условно 100 детей из очень бедных семей и 100 детей из очень богатых семей, и вот тогда сравнивают их жизненный путь. Тут к гадалке не ходи, детишки успешных родителей будут гораздо успешнее в жизни, причем во много раз успешнее.