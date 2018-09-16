Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:46

safonovstanislav написав: А насчёт зависти. Пусть завидуют тому, что моего ребёнка родители больше любят, чем их родители их. А мой ребёнок тоже пусть видит, что его родители организовывают ему праздник в кругу его друзей, а другие жлобятся, и пусть ценит это



PS. Такие праздники устраивают многие родители в группе А насчёт зависти. Пусть завидуют тому, что моего ребёнка родители больше любят, чем их родители их. А мой ребёнок тоже пусть видит, что его родители организовывают ему праздник в кругу его друзей, а другие жлобятся, и пусть ценит этоPS. Такие праздники устраивают многие родители в группе

safonovstanislav написав: Вообщем, гнилые люди, всё время за счёт других выезжают. Так и в первоначальной теме с тортом, думала мама выехать на шее других, а не вышло Вообщем, гнилые люди, всё время за счёт других выезжают. Так и в первоначальной теме с тортом, думала мама выехать на шее других, а не вышло

отлично...Наконец вы сами заглянули себе в сердце, себе признались. Другие родители вам намекали, что эта вот зависть их детям не нужна, просили вас дарить своему ребенку дорогие подарки дома, но вам нужна "арена цирка" - чтоб другие дети видели какой вы "щедрый"... Но вы их послали, как вы сказали, в "пешее путешествие"...И то что таких морaльно ущербных родителей-жлобов у вас много, тут нечем гордиться, и вас это никак не оправдывает...еще раз, Вы в свой колхоз людей пытаетесь тянуть, свое мнение навязывать. Да кто вы такой, чтоб под вашу дутку танцевать?! я на этот агрсивно - жлобский стиль "добровольных помошников" насмотрелся,швондеры колхозные.Мама Дианы не планировала "выехать на шее", тоже мне счастье - кусок галимого торта, прям осчастливили, ребенок хотел домой после уроков пойти, это его право, но такая вот жлобская мамашка, наверное тоже с тяжелым детством, решила продемонстрировать "как она своего ребенка любит", и "чтоб Диана её сыночку завидовала", закрыли дверь, не пустили домой и начали перед голодной девочкой жрать свои сраный тортик.и этот галимый моббинг, поддерживаемый учительницей, славу богу у нормальных людей вызывает возмущение и рвотный инстинкт, этих вот "учителей" и руководство школы подсевших на поборах родителей (вместо того чтобы делать свою работу можно же всегда найти лохов, которые сорняки будут полоть?!) поставили на место, а вы можете и дальше "ничего не понимать".пример поборов -Журналисты отмечают, что при этом родители детей ежемесячно платят за охрану по 20 гривень, это около 20 тысяч гривеню со всей школы. За эти средства можно было бы нанять квалифицированного охранника. Однако "охранники", которые работают в школах получают минимальную зарплату.Подробности читайте на УНИАН: