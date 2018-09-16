Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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safonovstanislav написав:А насчёт зависти. Пусть завидуют тому, что моего ребёнка родители больше любят, чем их родители их. А мой ребёнок тоже пусть видит, что его родители организовывают ему праздник в кругу его друзей, а другие жлобятся, и пусть ценит это
PS. Такие праздники устраивают многие родители в группе
отлично...
Наконец вы сами заглянули себе в сердце, себе признались. Другие родители вам намекали, что эта вот зависть их детям не нужна, просили вас дарить своему ребенку дорогие подарки дома, но вам нужна "арена цирка" - чтоб другие дети видели какой вы "щедрый"... Но вы их послали, как вы сказали, в "пешее путешествие"...
И то что таких морaльно ущербных родителей-жлобов у вас много, тут нечем гордиться, и вас это никак не оправдывает...
safonovstanislav написав:Вообщем, гнилые люди, всё время за счёт других выезжают. Так и в первоначальной теме с тортом, думала мама выехать на шее других, а не вышло
еще раз, Вы в свой колхоз людей пытаетесь тянуть, свое мнение навязывать. Да кто вы такой, чтоб под вашу дутку танцевать?! я на этот агрсивно - жлобский стиль "добровольных помошников" насмотрелся, швондеры колхозные.
Мама Дианы не планировала "выехать на шее", тоже мне счастье - кусок галимого торта, прям осчастливили, ребенок хотел домой после уроков пойти, это его право, но такая вот жлобская мамашка, наверное тоже с тяжелым детством, решила продемонстрировать "как она своего ребенка любит", и "чтоб Диана её сыночку завидовала", закрыли дверь, не пустили домой и начали перед голодной девочкой жрать свои сраный тортик.
и этот галимый моббинг, поддерживаемый учительницей, славу богу у нормальных людей вызывает возмущение и рвотный инстинкт, этих вот "учителей" и руководство школы подсевших на поборах родителей (вместо того чтобы делать свою работу можно же всегда найти лохов, которые сорняки будут полоть?!) поставили на место, а вы можете и дальше "ничего не понимать".
пример поборов -
Журналисты отмечают, что при этом родители детей ежемесячно платят за охрану по 20 гривень, это около 20 тысяч гривеню со всей школы. За эти средства можно было бы нанять квалифицированного охранника. Однако "охранники", которые работают в школах получают минимальную зарплату.
Kripo написав: Мама Дианы не планировала "выехать на шее", тоже мне счастье - кусок галимого торта, прям осчастливили, ребенок хотел домой после уроков пойти, это его право, но такая вот жлобская мамашка, наверное тоже с тяжелым детством, решила продемонстрировать "как она своего ребенка любит", и "чтоб Диана её сыночку завидовала", закрыли дверь, не пустили домой и начали перед голодной девочкой жрать свои сраный тортик.
и этот галимый моббинг, поддерживаемый учительницей, славу богу у нормальных людей вызывает возмущение и рвотный инстинкт, этих вот "учителей" и руководство школы подсевших на поборах родителей (вместо того чтобы делать свою работу можно же всегда найти лохов, которые сорняки будут полоть?!) поставили на место, а вы можете и дальше "ничего не понимать".
пример поборов -
Журналисты отмечают, что при этом родители детей ежемесячно платят за охрану по 20 гривень, это около 20 тысяч гривеню со всей школы. За эти средства можно было бы нанять квалифицированного охранника. Однако "охранники", которые работают в школах получают минимальную зарплату.
Что за бред, насчёт не пустили домой. Отобрали телефон и наручниками приковали? Это явно выдумка. Школа - это не концлагерь. Кого-то забирают родители, а кто-то сам уходит, когда захочет. Насчёт сорняков, да, заставили делать непрофильную работу в первую очередь воспитателей. Они обратились за помощью к родителям, т. к. толпой это сделать легче, чем воспитателям вдвоём. Но, такие, как вы всё равно выедут, хоть на шее воспитателей, хоть на шее других родителей. Вам всегда все должны. А вы никому ничего Насчёт охраны, обычно берётся какой-нибудь пенсионер на минималке, единственная задача которого, в случае чего, нажать тревожную кнопку. Реальные охранники с дубинками в бронежилетах приедут за 2-3 минуты, задача которых заморозить ситуацию до приезда полиции. Так это работает. Есть ещё гос охрана, приезжает сразу полиция с огнестрельным оружием, но стоит дороже. Тоже платим 15 гривен в садике.
SMOKE написав:Многое верно, но добиваются большего часто все же из бедных семей дети, так как у богатых проблемы с мотивацией.А у бедных ее хоть отбавляй. Это тоже нужно учесть
Неужели Вы думаете у детей в школе существенную роль в успеваемости играет мотивация. Вспомните свою школу или школьные годы своих детей, много Вы или они задумывались о мотивации. Тем не менее повторюсь, хорошо учатся дети как из семей с невысоким достатком, так и с высоким. А вот дальше устраиваются (устраивают их) хорошо в основном, естественно, дети из обеспеченных семей.
Кузя написав:Неужели Вы думаете у детей в школе существенную роль в успеваемости играет мотивация. Вспомните свою школу или школьные годы своих детей, много Вы или они задумывались о мотивации.
Мотивация играет существенную роль. Главное правильно замотивировать ребёнка на получение знаний и умений, а не высоких оценок.
Кроме того, нужно создать комфортные условия для ребёнка в школе. Даже самое простое. Будет ваш ребёнок сидеть в школе 5 часов на удобном ортопедическом кресле или зарабатывать геморрой и сколиоз с ранних лет. Как можно с радостью идти в школу, зная, что от сидения за партой, будет целый день болеть спина и задница?
safonovstanislav написав:Кроме того, нужно создать комфортные условия для ребёнка в школе. Даже самое простое. Будет ваш ребёнок сидеть в школе 5 часов на удобном ортопедическом кресле или зарабатывать геморрой и сколиоз с ранних лет. Как можно с радостью идти в школу, зная, что от сидения за партой, будет целый день болеть спина и задница?
Вы это серьёзно? Или Вы занимаетесь продажей школьной мебели? Я учился за двухместными деревянными партами и ничего, успеваемость была неплохой, особенно у тех, кто хотел учится (спасибо моим учителям). А сейчас и одноместные новомодные парты, и крутые доски, и компьютеры и телевизоры в школе, а успеваемость с каждым годом все хуже и хуже.
safonovstanislav написав:Кроме того, нужно создать комфортные условия для ребёнка в школе. Даже самое простое. Будет ваш ребёнок сидеть в школе 5 часов на удобном ортопедическом кресле или зарабатывать геморрой и сколиоз с ранних лет. Как можно с радостью идти в школу, зная, что от сидения за партой, будет целый день болеть спина и задница?
Вы это серьёзно? Или Вы занимаетесь продажей школьной мебели? Я учился за двухместными деревянными партами и ничего, успеваемость была неплохой, особенно у тех, кто хотел учится (спасибо моим учителям). А сейчас и одноместные новомодные парты, и крутые доски, и компьютеры и телевизоры в школе, а успеваемость с каждым годом все хуже и хуже.
После обучения за этими деревянными партами, пол класса в армию не пошло по здоровью. А я через 10 лет после окончания обучения, всё не могу избавится от проблем заработанных от такой школьной и универской мебели. Даже в самые дешёвые офисы не закупается такая ужасная мебель, как та, на которой учатся дети в большинстве школ. А насчёт успеваемости. Так программа сложней становится. Дети вообще прекрасно понимают, какие навыки им нужны, а какие не очень. Я вот спросил одного знакомого отличника, которому больше 30 лет сейчас, зачем используется вычисление производной. Он даже на такой простой вопрос не смог ответить, т. к. нигде это не использует. Так зачем было тратить время и учиться вычислять то, что в жизни ни разу не используешь? Я бы всю школьную программу сжал раза в 2. А в универах вообще непонятно чем занимаются. Знакомого студента, который пошёл учится на фотографа, спросил, учат ли фотографировать. Говорит, что со второго курса должны начать учить. Вопрос, зачем тратить целый год жизни непонятно на что, чтоб может быть через год хоть чему нибудь начали учить? Нас поток программистов 90 человек уже выпустили, что большинство работает за копейки не по профилю. В эру расцвета it, отучиться 5-8 лет на программиста и пойти работать продавцом за $200 в месяц. Вот цена знаний, полученных в универах
safonovstanislav написав:После обучения за этими деревянными партами, пол класса в армию не пошло по здоровью. А я через 10 лет после окончания обучения, всё не могу избавится от проблем заработанных от такой школьной и универской мебели. Даже в самые дешёвые офисы не закупается такая ужасная мебель, как та, на которой учатся дети в большинстве школ.
А спортом не пробовали в школе заниматься? Сейчас конечно с этим сложнее, все секции и кружки платные. И родители должны следить за осанкой. При своем росте я даже небольшой сутулости не заработал.
safonovstanislav написав:А насчёт успеваемости. Так программа сложней становится. Дети вообще прекрасно понимают, какие навыки им нужны, а какие не очень. Я вот спросил одного знакомого отличника, которому больше 30 лет сейчас, зачем используется вычисление производной. Он даже на такой простой вопрос не смог ответить, т. к. нигде это не использует. Так зачем было тратить время и учиться вычислять то, что в жизни ни разу не используешь?
Так может вообще ни в школу ни в институт не ходить, сразу в директора или в депутаты? Бросьте Вы эти сказки про то, что учат тому, что в жизни не пригодится. Ни разу не было мысли, что учили чему то не тому (разве что история КПСС ). В той или иной степени все, чему научился (и сейчас учусь) пригодилось.
Кузя написав:Бросьте Вы эти сказки про то, что учат тому, что в жизни не пригодится. Ни разу не было мысли, что учили чему то не тому (разве что история КПСС ). В той или иной степени все, чему научился (и сейчас учусь) пригодилось.
Это, наверное, шутка. Я может и не помню, какой бред мы там учили, но для этого есть документы. Приведу фото, на котором фактически весь первый курс обучения программистов!! Часы там по 40 минут.
Самая жесть в реально отсиженных за партой часах: Культурология 36 часов Психология 36 часов Религия 36 часов Социология 36 часов Укрмова 36 часов История Украины 72 часа Политология 72 часа Философия 72 часа Безопасность жизнедеятельности 36 часов Экология 36 часов Итого, только на 1 курсе абсолютно бесполезных предметов 468 реальных часов по 60 минут!!! Или 19 полных суток! Или 3 полных месяца по 8 часов 5 дней в неделю! Даже за столько времени можно спокойно научится зарабатывать в it от $2000 в месяц. Вместо этого, культуролого-политолого-философо-экологи учат всё это гавнецо все 5 лет и зарабатывают продавцами в атб $200.
Остальные предметы первого курса тоже не блещут, но правознавство и экономика хотя бы какую-то пользу могут принести, хоть и никак не связаны с программированием. Особым разделом идёт физкультура. За 5 лет 594 реальных часа. Это капец, как много времени. Можно реально спортсменом за столько времени стать. Но, нет. И тут провал, никто спортсменом не стал.
PS. Жалко, что не хватило силы воли, чтоб противостоять родителям, и бросить весь этот д***** сразу после поступления. Программированию там тоже, если что, не учили от слова совсем. Ни крупицы знаний оттуда не вынес. Абсолютно потерянное время, которое никак не вернуть. 5 лет жизни было бы коту под хвост. Если бы не учился параллельно тому, что действительно нужно, не смог бы работать программистом. Если знаний и умений в универе дают ноль, никакой диплом не поможет устроиться программистом
Кузя написав:Бросьте Вы эти сказки про то, что учат тому, что в жизни не пригодится. Ни разу не было мысли, что учили чему то не тому (разве что история КПСС ). В той или иной степени все, чему научился (и сейчас учусь) пригодилось.
Это, наверное, шутка. Я может и не помню, какой бред мы там учили, но для этого есть документы. Приведу фото, на котором фактически весь первый курс обучения программистов!! Часы там по 40 минут.
Самая жесть в реально отсиженных за партой часах: Культурология 36 часов Психология 36 часов Религия 36 часов Социология 36 часов Укрмова 36 часов История Украины 72 часа Политология 72 часа Философия 72 часа Безопасность жизнедеятельности 36 часов Экология 36 часов Итого, только на 1 курсе абсолютно бесполезных предметов 468 реальных часов по 60 минут!!! Или 19 полных суток! Или 3 полных месяца по 8 часов 5 дней в неделю! Даже за столько времени можно спокойно научится зарабатывать в it от $2000 в месяц. Вместо этого, культуролого-политолого-философо-экологи учат всё это гавнецо все 5 лет и зарабатывают продавцами в атб $200.
Остальные предметы первого курса тоже не блещут, но правознавство и экономика хотя бы какую-то пользу могут принести, хоть и никак не связаны с программированием. Особым разделом идёт физкультура. За 5 лет 594 реальных часа. Это капец, как много времени. Можно реально спортсменом за столько времени стать. Но, нет. И тут провал, никто спортсменом не стал.
PS. Жалко, что не хватило силы воли, чтоб противостоять родителям, и бросить весь этот д***** сразу после поступления. Программированию там тоже, если что, не учили от слова совсем. Ни крупицы знаний оттуда не вынес. Абсолютно потерянное время, которое никак не вернуть. 5 лет жизни было бы коту под хвост. Если бы не учился параллельно тому, что действительно нужно, не смог бы работать программистом. Если знаний и умений в универе дают ноль, никакой диплом не поможет устроиться программистом
Высшее образование тем и отличается от ПТУ, что даёт больше, чем просто знание по конкретной специальности, оно формирует (в идеале) интеллектуальную элиту, образованную в широком смысле слова прослойку. То, что вы этого не понимаете, не делает это бесполезным, просто получить образование и корочку - не эквиваленты, у вас получилось второе, но не переживайте, вы не один такой