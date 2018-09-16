Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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safonovstanislav написав:Что за бред, насчёт не пустили домой. Отобрали телефон и наручниками приковали? Это явно выдумка. Школа - это не концлагерь. Кого-то забирают родители, а кто-то сам уходит, когда захочет.
Обурені батьки кажуть, що їхню Діану принизили перед усім класом під час святкування закінчення чверті. "Сказали: оскільки тато не дає внески до школи, торт їй не належить. Вона попросилася піти додому, вчитель відмовив їй у цьому. Посадила, сказала: сиди", - каже мама Тетяна Блінова. Дитина розплакалася, але очільниця батьківського комітету, що влаштувала свято, на це не зважала. "Коли я плакала, Толяренко до кожного підходила і говорила, що Діанин тато не здавав гроші, і їй не видали торт", - каже учениця Діана Андронова. Більше читайте тут:https://tsn.ua/ukrayina/skandal-iz-tortom-u-harkivskiy-shkoli-vinuvatciv-pokarali-batkam-radyat-pozivatisya-do-sudu-1238643.html
safonovstanislav написав: Насчёт охраны, обычно берётся какой-нибудь пенсионер на минималке, единственная задача которого, в случае чего, нажать тревожную кнопку. Реальные охранники с дубинками в бронежилетах приедут за 2-3 минуты, задача которых заморозить ситуацию до приезда полиции. Так это работает. Есть ещё гос охрана, приезжает сразу полиция с огнестрельным оружием, но стоит дороже. Тоже платим 15 гривен в садике.
Журналисты отмечают, что при этом родители детей ежемесячно платят за охрану по 20 гривень, это около 20 тысяч гривеню со всей школы. За эти средства можно было бы нанять квалифицированного охранника. Однако "охранники", которые работают в школах получают минимальную зарплату.
я же говорю - швондеры, ну грех на таких не ездить, сдавайте бабло, сдавайте шура, они золотые... Даже текст прочитать, понять и задуматься не может, зря 10 гуманитарных предметов в институте отходил... В Германии таких называют Фахидиот (человек только в своей спецальности разбирается а думать не может)...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Культурология 36 часов Психология 36 часов Религия 36 часов Социология 36 часов Укрмова 36 часов История Украины 72 часа Политология 72 часа Философия 72 часа Безопасность жизнедеятельности 36 часов Экология 36 часов ...
А-а-а-а, спасибо, теперь-то я знаю, где учились AlifeSoft и Galex - не считая укрмовы, которую патриоты почему-то игнорируют, остальное-то они с горем пополам всосали... С другой стороны, если бы вы видели перечень предметов на математических факультетах КГУ им. Шевченка (мехмат, кибфак, физфак), подозреваю, что уже бы высчитали количество ненужных часов на изучение какого-то функционального анализа, из которого смутно запомнилось, что "мера - неотрицательная, сигма-аддитивная функция на множестве.." А оттуда как раз много ребят программеров выпустилось - и почти все свалили за кордон. Один мой друг, что-то защитивший по теории струн или суперструн (кто в курсе, это высший класс в математике и физике) теперь клеит аквариумы.. Много чего нужного, да..