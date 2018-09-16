Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Додано: Сер 31 жов, 2018 16:51

sequence написав: ненужных часов на изучение какого-то функционального анализа, из которого смутно запомнилось, что "мера - неотрицательная, сигма-аддитивная функция на множестве.." А оттуда как раз много ребят программеров выпустилось - и почти все свалили за кордон. Один мой друг, что-то защитивший по теории струн или суперструн (кто в курсе, это высший класс в математике и физике) теперь клеит аквариумы.. ненужных часов на изучение какого-то функционального анализа, из которого смутно запомнилось, что "мера - неотрицательная, сигма-аддитивная функция на множестве.." А оттуда как раз много ребят программеров выпустилось - и почти все свалили за кордон. Один мой друг, что-то защитивший по теории струн или суперструн (кто в курсе, это высший класс в математике и физике) теперь клеит аквариумы..

в первые годы учили программистов "на базе" своих институтов и соорветственно своих программ, может многоe из того что давалось и было не нужно.Однако, если программер не странички делает а работает в прикладной области, то хоть примерно должен понимать что ему другие специалисты говорят. Пример - делаем вентиль-переключатель, там мотор шаговый с оптическим декодером, объясняем на заседании что такой тип моторов пропускает шаги, поэтому точнось поворота и контролируем декодером, записали все в техзадании, все комплектующие собрали, электронщики плату разработали - подключили, програмеры налобали драйвера, через полгода тестируем приборчик - после включения все ок, бысто и точно, в долговременном тесте идут ошибки - нет переключения... Короче программер не понял ни что такое "шаги" ни что такое "пропускает",он вообще декодер не опрашивает, он типа от мотора "получает скока шагов он прошел" и вычисляет угол поворота... на месяц переносим дедлайн...Про чудаков с глубоким математическим апаратом - мои теоретики в банковской сфере программят, анализируют, пригодилось...По "суперструнам" - что-то я не верю в эту вот сказку, "суперструнщики" это по одному теоретику с двух факультетов физтеха - Киевского и Харьковского, их ну 50 челов всего из Украины, это "вишенка на торте" теорфизики, мой шапочный знакомый делал вот тоже защиту в USA, понятно мест в университетax на теоретиков не хватает, но он просто очень крутой спец, бабло в финансовой аналитике лопатой гребет...