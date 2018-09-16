Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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safonovstanislav написав:Что за бред, насчёт не пустили домой. Отобрали телефон и наручниками приковали? Это явно выдумка. Школа - это не концлагерь. Кого-то забирают родители, а кто-то сам уходит, когда захочет.
Обурені батьки кажуть, що їхню Діану принизили перед усім класом під час святкування закінчення чверті. "Сказали: оскільки тато не дає внески до школи, торт їй не належить. Вона попросилася піти додому, вчитель відмовив їй у цьому. Посадила, сказала: сиди", - каже мама Тетяна Блінова. Дитина розплакалася, але очільниця батьківського комітету, що влаштувала свято, на це не зважала. "Коли я плакала, Толяренко до кожного підходила і говорила, що Діанин тато не здавав гроші, і їй не видали торт", - каже учениця Діана Андронова. Більше читайте тут:https://tsn.ua/ukrayina/skandal-iz-tortom-u-harkivskiy-shkoli-vinuvatciv-pokarali-batkam-radyat-pozivatisya-do-sudu-1238643.html
safonovstanislav написав: Насчёт охраны, обычно берётся какой-нибудь пенсионер на минималке, единственная задача которого, в случае чего, нажать тревожную кнопку. Реальные охранники с дубинками в бронежилетах приедут за 2-3 минуты, задача которых заморозить ситуацию до приезда полиции. Так это работает. Есть ещё гос охрана, приезжает сразу полиция с огнестрельным оружием, но стоит дороже. Тоже платим 15 гривен в садике.
Журналисты отмечают, что при этом родители детей ежемесячно платят за охрану по 20 гривень, это около 20 тысяч гривеню со всей школы. За эти средства можно было бы нанять квалифицированного охранника. Однако "охранники", которые работают в школах получают минимальную зарплату.
я же говорю - швондеры, ну грех на таких не ездить, сдавайте бабло, сдавайте шура, они золотые... Даже текст прочитать, понять и задуматься не может, зря 10 гуманитарных предметов в институте отходил... В Германии таких называют Фахидиот (человек только в своей спецальности разбирается а думать не может)...
Культурология 36 часов Психология 36 часов Религия 36 часов Социология 36 часов Укрмова 36 часов История Украины 72 часа Политология 72 часа Философия 72 часа Безопасность жизнедеятельности 36 часов Экология 36 часов ...
А-а-а-а, спасибо, теперь-то я знаю, где учились AlifeSoft и Galex - не считая укрмовы, которую патриоты почему-то игнорируют, остальное-то они с горем пополам всосали... С другой стороны, если бы вы видели перечень предметов на математических факультетах КГУ им. Шевченка (мехмат, кибфак, физфак), подозреваю, что уже бы высчитали количество ненужных часов на изучение какого-то функционального анализа, из которого смутно запомнилось, что "мера - неотрицательная, сигма-аддитивная функция на множестве.." А оттуда как раз много ребят программеров выпустилось - и почти все свалили за кордон. Один мой друг, что-то защитивший по теории струн или суперструн (кто в курсе, это высший класс в математике и физике) теперь клеит аквариумы.. Много чего нужного, да..
sequence написав:ненужных часов на изучение какого-то функционального анализа, из которого смутно запомнилось, что "мера - неотрицательная, сигма-аддитивная функция на множестве.." А оттуда как раз много ребят программеров выпустилось - и почти все свалили за кордон. Один мой друг, что-то защитивший по теории струн или суперструн (кто в курсе, это высший класс в математике и физике) теперь клеит аквариумы..
в первые годы учили программистов "на базе" своих институтов и соорветственно своих программ, может многоe из того что давалось и было не нужно.
Однако, если программер не странички делает а работает в прикладной области, то хоть примерно должен понимать что ему другие специалисты говорят. Пример - делаем вентиль-переключатель, там мотор шаговый с оптическим декодером, объясняем на заседании что такой тип моторов пропускает шаги, поэтому точнось поворота и контролируем декодером, записали все в техзадании, все комплектующие собрали, электронщики плату разработали - подключили, програмеры налобали драйвера, через полгода тестируем приборчик - после включения все ок, бысто и точно, в долговременном тесте идут ошибки - нет переключения... Короче программер не понял ни что такое "шаги" ни что такое "пропускает", он вообще декодер не опрашивает, он типа от мотора "получает скока шагов он прошел" и вычисляет угол поворота... на месяц переносим дедлайн...
Про чудаков с глубоким математическим апаратом - мои теоретики в банковской сфере программят, анализируют, пригодилось...
По "суперструнам" - что-то я не верю в эту вот сказку, "суперструнщики" это по одному теоретику с двух факультетов физтеха - Киевского и Харьковского, их ну 50 челов всего из Украины, это "вишенка на торте" теорфизики, мой шапочный знакомый делал вот тоже защиту в USA, понятно мест в университетax на теоретиков не хватает, но он просто очень крутой спец, бабло в финансовой аналитике лопатой гребет...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo написав:По "суперструнам" - что-то я не верю в эту вот сказку, "суперструнщики" это по одному теоретику с двух факультетов физтеха - Киевского и Харьковского, их ну 50 челов всего из Украины, это "вишенка на торте" теорфизики, мой шапочный знакомый делал вот тоже защиту в USA, понятно мест в университетax на теоретиков не хватает, но он просто очень крутой спец, бабло в финансовой аналитике лопатой гребет...
Ты сам то понял что сказал, кроме "бабло в финансовой аналитике лопатой гребет"?
Известный артист пропиарился на горе девочки. Совести просто нет.
Kripo написав:Посадила, сказала: сиди
Ученица могла бы сказать в ответ НЕТ, и пойти домой. Родители же прут против коллектива, почему дочку не научили отстаивать свои права? Видимо, воспитанием ребёнка совсем не занимаются.
Kripo написав:Коли я плакала, Толяренко до кожного підходила і говорила, що Діанин тато не здавав гроші, і їй не видали торт", - каже учениця Діана Андронова
Логично. Нужно же объяснить другим детям, почему плачет одноклассница
Kripo написав:я же говорю - швондеры, ну грех на таких не ездить, сдавайте бабло, сдавайте шура, они золотые... Даже текст прочитать, понять и задуматься не может, зря 10 гуманитарных предметов в институте отходил... В Германии таких называют Фахидиот (человек только в своей спецальности разбирается а думать не может)...
20 гривен - это не БАБЛО, тем более в месяц. Насчёт того, в чём я разбираюсь, а в чём не разбираюсь, не вам судить, если, конечно же вы не экстрасенс. Или, если у кого-то мнение отличное от вашего, значит оппонент идиот и думать не может? Ставите диагнозы онлайн?
sequence написав:С другой стороны, если бы вы видели перечень предметов на математических факультетах КГУ им. Шевченка (мехмат, кибфак, физфак), подозреваю, что уже бы высчитали количество ненужных часов на изучение какого-то...
Та у нас всё обучение складывалось из таких предметов. Системы искусственного интеллекта, всякие нейронные сети, куча матана настолько жёсткого, что понять где это вообще применяется мог только препод. А вот те знания, на которых сейчас реально можно косить бабло, как-то обошли стороной. Ну вот зачем современному программисту нужно знать, каким образом разрабатываются приложения windows, приложения для мобилок или как сделать сайт в интернете? Этому никто не учил. Важнее знать как правильно рассчитать какие-то процессы в ядерном реакторе, построить систему распознавания образов и знать в каком порядке циферки передаются по сетевым проводам.
Kripo написав:По "суперструнам" - что-то я не верю в эту вот сказку, "суперструнщики" это по одному теоретику с двух факультетов физтеха - Киевского и Харьковского, их ну 50 челов всего из Украины, это "вишенка на торте" теорфизики, мой шапочный знакомый делал вот тоже защиту в USA, понятно мест в университетax на теоретиков не хватает, но он просто очень крутой спец, бабло в финансовой аналитике лопатой гребет...
это конец 90-х, в те времена еще народ не знал, что юрист и адвокат - круче некуда. Я сам с мехмата КГУ (это сейчас он КНУ), знакомые с физмат школы разбежались по факультетам соответственно. Еще вопросы? Конкретно про товарища любителя "струн" - он запойный был, скотина, да и в психушке успел побывать. Впрочем, некоторые профессора с кафедры тоже По поводу "бабла гребет", как не странно, это правда. Есть знакомые, сбежавшие с аспирантуры в пиндосовские инвестбанки, они были у истоков высокочастотного трейдинга, один работал с Малышевым Мишей - это кто знает про Цитадель. В начале 200х на работу в инвестбанки США брали всех без разбора, на вопрос "почему?" отвечали - "ты умный, нам такие надо" не вернулся никто
Востаннє редагувалось sequence в Чет 01 лис, 2018 09:38, всього редагувалось 1 раз.
safonovstanislav написав:Та у нас всё обучение складывалось из таких предметов. Системы искусственного интеллекта, всякие нейронные сети, куча матана настолько жёсткого, что понять где это вообще применяется мог только препод. А вот те знания, на которых сейчас реально можно косить бабло, как-то обошли стороной. Ну вот зачем современному программисту нужно знать, каким образом разрабатываются приложения windows, приложения для мобилок или как сделать сайт в интернете? Этому никто не учил. Важнее знать как правильно рассчитать какие-то процессы в ядерном реакторе, построить систему распознавания образов и знать в каком порядке циферки передаются по сетевым проводам.
вы тут какую-то ахинею пишете, простите. У нас учили на программеров, кодеров учат на 3-месячных курсах. Это чтобы сайтик налабать на готовой платформе, на экран кнопочки красивые вывести
safonovstanislav написав:Та у нас всё обучение складывалось из таких предметов. Системы искусственного интеллекта, всякие нейронные сети, куча матана настолько жёсткого, что понять где это вообще применяется мог только препод. А вот те знания, на которых сейчас реально можно косить бабло, как-то обошли стороной. Ну вот зачем современному программисту нужно знать, каким образом разрабатываются приложения windows, приложения для мобилок или как сделать сайт в интернете? Этому никто не учил. Важнее знать как правильно рассчитать какие-то процессы в ядерном реакторе, построить систему распознавания образов и знать в каком порядке циферки передаются по сетевым проводам.
вы тут какую-то ахинею пишете, простите. У нас учили на программеров, кодеров учат на 3-месячных курсах. Это чтобы сайтик налабать на готовой платформе, на экран кнопочки красивые вывести
Вот и я об этом, что за 5 лет не научить тому, чему учат на 3-месячных курсах, это нужно постараться. И они, старались, как могли. По-этому почти весь поток работает кем угодно, только не в сфере it.