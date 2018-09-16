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Як впливає рівень доходів
на успішність у школі...

Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 18:21

Re: Як впливає рівень доходів на успішність у школі...

Сбор денег на мел и парты: как бороться со школьным вымогательством

https://www.segodnya.ua/regions/kharkov/strashnoe-dtp-v-centre-harkova-opublikovany-rezultaty-povtornoy-ekspertizy-1187593.html
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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