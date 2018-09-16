|
|
Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:21
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 1024
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|252
|
|
|6
|334
|
|
|32
|2143
|
Суб 22 вер, 2018 10:25
otg