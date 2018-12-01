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Як впливає рівень доходів на успішність у школі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лис, 2018 18:21
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:21
Лично знаю дворника с двумя высшими образованиями, в нашей стране образование как правило мало что решает. а уж его уровень оставляет желать лучшего.
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