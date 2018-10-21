При цьому погіршився настрій населення щодо курсу гривні.
Дивися повний текст Споживчі настрої населення покращилися (дослідження).
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Додано: Сер 24 жов, 2018 13:49
Споживчі настрої населення покращилися (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Споживчі настрої населення покращилися (дослідження).
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:49
Сейчас ухудшатся. Пенсии не дают. Сейчас на Троещине беспредел, люди не могут получить уже 3 дня, денег нет!
Додано: Сер 24 жов, 2018 14:07
Бумер анг?
Black Jack - White Business
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