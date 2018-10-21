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Споживчі настрої населення
покращилися (дослідження)

Споживчі настрої населення покращилися (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:49

Споживчі настрої населення покращилися (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
При цьому погіршився настрій населення щодо курсу гривні.

Дивися повний текст Споживчі настрої населення покращилися (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:49

Сейчас ухудшатся. Пенсии не дают. Сейчас на Троещине беспредел, люди не могут получить уже 3 дня, денег нет!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:07

  hxbbgaf написав:Сейчас ухудшатся. Пенсии не дают. Сейчас на Троещине беспредел, люди не могут получить уже 3 дня, денег нет!

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ruvex
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