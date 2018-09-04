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Кому чекати на підвищення
зарплати в 2019 (інфографіка)

Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:07

Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році експерти прогнозують підвищення зарплат у багатьох галузях.

Дивися повний текст Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 14:07

Нет смысла что либо писать, все равно удалят.
p_a_l
 
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