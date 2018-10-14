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Стало відомо, коли почнуть
ремонтувати міст на Шулявці

Стало відомо, коли почнуть ремонтувати міст на Шулявці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:24

Стало відомо, коли почнуть ремонтувати міст на Шулявці

Пропонуємо до обговорення:
За словами чиновника, міст на Шулявці повністю розберуть до кінця грудня.

Дивися повний текст Стало відомо, коли почнуть ремонтувати міст на Шулявці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:24

уж третий месяц одна и та же "новост"...
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