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Будівництво Повітряного експресу
в Бориспіль вийшло на...

Будівництво Повітряного експресу в Бориспіль вийшло на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:25

Будівництво Повітряного експресу в Бориспіль вийшло на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні компанії на офіційній Facebook-сторінці.

Дивися повний текст Будівництво Повітряного експресу в Бориспіль вийшло на фінішну пряму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:26

а начало движения когда следует ожидать?...
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