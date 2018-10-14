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У МВФ повідомили, за яких
умов готові затвердити нову...

У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:49

У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідна інформація міститься в попередньому проспекті емісії єврооблігацій Міністерства фінансів.

Дивися повний текст У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову програму для України.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:50

МВФ требует повысить цены на газ еще на 40%
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