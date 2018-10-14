Відповідна інформація міститься в попередньому проспекті емісії єврооблігацій Міністерства фінансів.
Дивися повний текст У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову програму для України.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:49
У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову програму для України.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:18
Re: У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову...
Думаю стоит повышать до тех пор пока не поумнеют и не перестанут платить.
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