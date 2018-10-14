Відповідна інформація міститься в попередньому проспекті емісії єврооблігацій Міністерства фінансів.
Дивися повний текст У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову програму для України.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:49
У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову програму для України.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:18
Re: У МВФ повідомили, за яких умов готові затвердити нову...
Думаю стоит повышать до тех пор пока не поумнеют и не перестанут платить.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:09
ruvex
что значит перестанут платить? перестанут платить - не получат газ, и будут сосать лапу. какой смысл субсидировать малоэффективное потребление?
как показывает практика только неудобства дают толчок к развитию и поиску решений.
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:34
Воно то так, але коли за підвищенням цін на газ підвищуютсья вартості за опалення, яке централізоване і в квартиру входить 3 стояка(на кожну батарею свій стояк), вартість встановлення лічильників - +- 6000грн за кожний. Вартість встановлення 2-х контурного електрокотла - 12 000грн. Але в незалежності від його встановлення - за опалення в місяць по 1500-3000грн віддавати потрібно. І нічого, окрім як продати квартиру, ти зробити не можеш.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:15
Так все время субсидируют.
Сейчас цену нужно было подымать в два раза.
Чего не подняли? Чего субсидируем?
По закону нельзя отключать отопление, даже если не платят.
Жилье тоже не смогут продать если оно единственное и там дети.
Просто тарифы на все растут, а качество услуг не повышается, а снижается.
p.s.
Могу поговорить о льготах и субсидиях.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:53
Так плохой или хороший закон о выселении? Вообще, вы о чем? О том, что надо или не надо повышать тарифы в связи с изменением цен на энергоресурсы?
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