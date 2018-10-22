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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:41

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду.

Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:41

А этого Гройсман послал высказаться, вроде его задача прогнозировать рост социальных выплат и пенсий а не горячей водой заниматься.
tigr-uu
 
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в этом году может быть и на 16%, а на сколько в следующем?...
Тракторист
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не в результате подорожания газа вырастут тарифы а в результате того что у власти жрущие больше немцев негодяи...
germ
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:29

  tigr-uu написав:А этого Гройсман послал высказаться, вроде его задача прогнозировать рост социальных выплат и пенсий а не горячей водой заниматься.

С пенсиями уже проблема, на Троещине невозможно получить.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:33

Вы разрешите людям отключаться от ваших услуг. А так это геноцид. Потери тепла от котельной до квартиры значительны. Но олигархам выгодно шмонать народ. Сейчас даже по новым правилам отключиться от центрального отопления можно только в случае, если согласны не менее 50% квартир в доме.
ygn
 
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