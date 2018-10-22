Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду.
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:41
Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:41
А этого Гройсман послал высказаться, вроде его задача прогнозировать рост социальных выплат и пенсий а не горячей водой заниматься.
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:25
не в результате подорожания газа вырастут тарифы а в результате того что у власти жрущие больше немцев негодяи...
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:29
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:33
Вы разрешите людям отключаться от ваших услуг. А так это геноцид. Потери тепла от котельной до квартиры значительны. Но олигархам выгодно шмонать народ. Сейчас даже по новым правилам отключиться от центрального отопления можно только в случае, если согласны не менее 50% квартир в доме.
Додано: Сер 24 жов, 2018 22:08
А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками
Это, например, все потребители Центрэнерго, который практически на 100% переведен на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.
У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти)
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