Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Додано: Чет 25 жов, 2018 08:40

EKO написав: А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками

Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.



У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти) А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за рукамиЭто, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти)

Если имеется в виду "евро-реконструкция", то я видел вроде на одной из их страниц чуть раньше объявление о смене тарифов, но там чисто символическое, 3-4%. причем поскольку тариф изначально был на несколько процентов ниже, чем у ахмет-энерго, даже после повышения у нас он на пару копеек ниже, чем у киевэнерго до. (но это не точно).правда в комментах к той новости зрады, соплей, зубожиння й геноцида еще в 2 раза больше, чем здесь.но мы полностью залатали дыры во всех дверях, что выводят на общие балконы на каждом этаже, с лифта и лестницы. посмотрим насколько это изменит начисления.