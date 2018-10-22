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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:03

  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду.

Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.


А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками 8)
Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.

У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти) 8)

Где то я видел инфу что именно в Дарницкой что то будет дороже чем в остальных районах. Но не помню, горячая вода или отопление.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18

Якщо я помиляюся - прошу на це вказати. Але тарифи підвищують на газ для населення, а Рева прогнозує збільшення тарифів на тепло та воду. Але ж для підприємств тарифи ніхно не змінював. Чи не так?
jeugen
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