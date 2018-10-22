EKO написав:R2 написав:Пропонуємо до обговорення:Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду.
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.
А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками
Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.
У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти)
Где то я видел инфу что именно в Дарницкой что то будет дороже чем в остальных районах. Но не помню, горячая вода или отопление.