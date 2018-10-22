Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.
У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти)
Где то я видел инфу что именно в Дарницкой что то будет дороже чем в остальных районах. Но не помню, горячая вода или отопление.
18 жовтня 2018 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання..... ... з централізованого опалення: – для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1225,19 грн/Гкал, з ПДВ; – для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 32,58 грн/м.кв на місяць, з ПДВ;
з централізованого постачання гарячої води: – за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання – 73,53 грн/куб. м, з ПДВ; – за відсутності рушникосушильників – 67,93 грн/куб. м, з ПДВ.
А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.
У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти)
Ну,а уголь -не дорожает? Вообще, высокая мировая цена -делает рентабельным уголь, низкая -убивает эту отрасль. Себестоимость тепла где сейчас дороже с угля или газа? Такой умник....
jeugen написав:Якщо я помиляюся - прошу на це вказати. Але тарифи підвищують на газ для населення, а Рева прогнозує збільшення тарифів на тепло та воду. Але ж для підприємств тарифи ніхно не змінював. Чи не так?
Вы о чем? Тарифы для промышленных предприятий не увеличились в октябре, но они в полтора раза и так выше, чем для населения. Увеличатся цены на 16% с декабря по всей видимости,не раньше, для населения на тепло и воду, так газ для них тоже дорожает с ноября - это для предприятий, которые поставляют горячую воду и тепло ,именно для населения ....