Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:17

laa1999 написав: EKO написав:

А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками

Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.



У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти) А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за рукамиЭто, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти)

Ну,а уголь -не дорожает? Вообще, высокая мировая цена -делает рентабельным уголь, низкая -убивает эту отрасль. Себестоимость тепла где сейчас дороже с угля или газа? Такой умник.... Ну,а уголь -не дорожает? Вообще, высокая мировая цена -делает рентабельным уголь, низкая -убивает эту отрасль. Себестоимость тепла где сейчас дороже с угля или газа? Такой умник....

специально

Умник. При чем здесь уголь к газу?На уголь (газовой группы, которого в подконтрольной части Украины "вагон и маленькая тележка") цена уж точно не привязана к стоимостигаза в Роттердаме.Второе. На конкретной Дарницкой ТЭ, где выработка горячей воды является побочным продуктом электроэнергии (т.е. фактически отходом производства), эта самая вода по определению не может стоить дороже чемнагретая с помощью газа. Именно поэтому тариф на Дарницкой ТЭЦ и был всегда ниже, чем у Киевэнерго (а я знаю это точно, так как сам ее потребитель).Уже дело иное, что в последних пару месяцев они мухлюют на подаче с температурой ГВ, подавая ее на 10-15 градусов ниже нормативной, на чем имеют неплохую левую копейку. Но, то вопрос уже к (ничегоне)[контролирующим органам, а не к тарифообразующим.