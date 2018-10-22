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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:03

  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду.

Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.


А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками 8)
Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.

У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти) 8)

Где то я видел инфу что именно в Дарницкой что то будет дороже чем в остальных районах. Но не помню, горячая вода или отопление.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18

Якщо я помиляюся - прошу на це вказати. Але тарифи підвищують на газ для населення, а Рева прогнозує збільшення тарифів на тепло та воду. Але ж для підприємств тарифи ніхно не змінював. Чи не так?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:12

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Шановні споживачі!

18 жовтня 2018 року на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання.....
...
з централізованого опалення:
– для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1225,19 грн/Гкал, з ПДВ;
– для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 32,58 грн/м.кв на місяць, з ПДВ;

з централізованого постачання гарячої води:
– за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання – 73,53 грн/куб. м, з ПДВ;
– за відсутності рушникосушильників – 67,93 грн/куб. м, з ПДВ.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:27

как говорится всех с "покращенням" "по новому" !
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:38

  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева після засідання уряду.

Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через подорожчання газу - Рева.


А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками 8)
Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.

У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти) 8)

Ну,а уголь -не дорожает? Вообще, высокая мировая цена -делает рентабельным уголь, низкая -убивает эту отрасль. Себестоимость тепла где сейчас дороже с угля или газа? Такой умник....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:43

  jeugen написав:Якщо я помиляюся - прошу на це вказати. Але тарифи підвищують на газ для населення, а Рева прогнозує збільшення тарифів на тепло та воду. Але ж для підприємств тарифи ніхно не змінював. Чи не так?

Вы о чем? Тарифы для промышленных предприятий не увеличились в октябре, но они в полтора раза и так выше, чем для населения. Увеличатся цены на 16% с декабря по всей видимости,не раньше, для населения на тепло и воду, так газ для них тоже дорожает с ноября - это для предприятий, которые поставляют горячую воду и тепло ,именно для населения ....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:31

laa1999
У будь-якої продукції - останній споживач це населення. Тому, якщо так вважати - то всі мають користуватись цанами на газ для населення.
Я, наприклад, в домашніх умовах не виготовляю теплу воду та теплу квартиру за допомогою газу, а отже я можу розраховувати на отримання газу на потреби свого існування по заниженій вартості.
А як-би я отримував винагороду за якесь благо за допомогою газу - відразу ціна на газ для мене, як виробника цього блага була б вищою.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:17

  laa1999 написав:
  EKO написав:
А вот теперь потребители тепла и гв, получаемых от ТЭС - внимательно следим за руками 8)
Это, например, потребители на ТЭСах Центрэнерго, которые практически на 100% переведены на уголь газовой группы. В Киеве и области это все потребители Дарницкой и Трипольских ТЭС, плюс Змиевская ТЭС в Харьковской области.

У них не должно быть изменений тарифа на тепло. Так сказать, тест на порядочность для НКРЕ (власти) 8)

Ну,а уголь -не дорожает? Вообще, высокая мировая цена -делает рентабельным уголь, низкая -убивает эту отрасль. Себестоимость тепла где сейчас дороже с угля или газа? Такой умник....

Умник. При чем здесь уголь к газу?
На уголь (газовой группы, которого в подконтрольной части Украины "вагон и маленькая тележка") цена уж точно не привязана к стоимости импортного газа в Роттердаме.

Второе. На конкретной Дарницкой ТЭЦ, где выработка горячей воды является побочным продуктом электроэнергии (т.е. фактически отходом производства), эта самая вода по определению не может стоить дороже чем специально нагретая с помощью газа. Именно поэтому тариф на Дарницкой ТЭЦ и был всегда ниже, чем у Киевэнерго (а я знаю это точно, так как сам ее потребитель).

Уже дело иное, что в последних пару месяцев они мухлюют на подаче с температурой ГВ, подавая ее на 10-15 градусов ниже нормативной, на чем имеют неплохую левую копейку. Но, то вопрос уже к (ничегоне)[контролирующим органам :twisted: , а не к тарифообразующим.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:23

  EKO написав:Второе. На конкретной Дарницкой ТЭЦ, где выработка горячей воды является побочным продуктом электроэнергии (т.е. фактически отходом производства), эта самая вода по определению не может стоить дороже чем специально нагретая с помощью газа. Именно поэтому тариф на Дарницкой ТЭЦ и был всегда ниже, чем у Киевэнерго (а я знаю это точно, так как сам ее потребитель).

не только на Дарницкой ТЭЦ, но и на любой другой тепло является побочным продуктом - минимум 2 кВт тепла на 1 кВт электроэнергии. реализация только электроэнергии позволяет ТЭЦ существовать с рентабельностью мининум 15%, а продажа практически дармового тепла обеспечивает сверхприбыли. тариф на тепло в данном случае не имеет ничего общего с нормальной экономикой и здравым смыслом, а лишь зависит от уровня жадности собственника предприятия...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 00:19

  Тракторист написав:
  EKO написав:Второе. На конкретной Дарницкой ТЭЦ, где выработка горячей воды является побочным продуктом электроэнергии (т.е. фактически отходом производства), эта самая вода по определению не может стоить дороже чем специально нагретая с помощью газа. Именно поэтому тариф на Дарницкой ТЭЦ и был всегда ниже, чем у Киевэнерго (а я знаю это точно, так как сам ее потребитель).

не только на Дарницкой ТЭЦ, но и на любой другой тепло является побочным продуктом - минимум 2 кВт тепла на 1 кВт электроэнергии. реализация только электроэнергии позволяет ТЭЦ существовать с рентабельностью мининум 15%, а продажа практически дармового тепла обеспечивает сверхприбыли. тариф на тепло в данном случае не имеет ничего общего с нормальной экономикой и здравым смыслом, а лишь зависит от уровня жадности собственника предприятия...

так я и об чем :evil:
EKO
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