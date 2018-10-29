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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:22

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

я не эксперт, но насколько мне известно
- энергия ТЭЦ гораздо дороже атомной (это понятно) и используется по большей части лишь для маневренности.
- "побочное тепло" ТЭЦ нужно еще догревать, чтобы оно было способно для работы.

а вообще, вот например в Киеве есть ахмет-энерго а есть евро-реконструкция. вот почему бы какой-то поличитеской силе не взять и не приватизировать одну ТЭЦ и не проявить заботу о местном населении, поставив тариф раза в полтора ниже среднего по стране? экономически расписать как это получается (а то дотируемый на 70-80% Крым это плохой пример). а то у нас как трындеть так все умеют, а как к делу, так сразу проблемы.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:42

  galex написав:вот например в Киеве есть ахмет-энерго

вы не только "не эксперт", но даже и не специалист и кроме того не владеете информацией по Киеву...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:58

  Тракторист написав:
  galex написав:вот например в Киеве есть ахмет-энерго

вы не только "не эксперт", но даже и не специалист и кроме того не владеете информацией по Киеву...


я по привычке так называю, потому что невзирая на смену формы собственности, уровень менеджмета от уровня плинтуса пока не поднялся. непосредственно, как киевлянин, с ними сейчас воюю.
остановился счетчик - "приедьте к нам в офис, все документы, договора, чеки-квитанции об оплате...."

нахера вам квитанции если у вас есть система где видны все проплаты в т.ч. что у меня висит переплата? я что ли мальчик на побегушках или у меня куча свободного времени по вашим конторам ездить? вы мне услугу я вам бабло. мне даже удобнее наперед заплатить на год и не вариться с этими вопросами. поломался считальник бабла - вы должны приехать, это в ваших интересах.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:01

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

еще один лучик ненависти януковичу за то что этого рыжего криворукого му*** пустили в Киев в принципе. и порошенке до кучи - он должен был договориться с беней и выдавить гудка нафиг из страны, национализируя по возможности его собственность. а не наоборот.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:02

  galex написав:уровень менеджмета от уровня плинтуса пока не поднялся

но зато существенно снизился по сравнению с КиевЭнерго...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:06

  galex написав:еще один лучик ненависти януковичу за то что этого рыжего криворукого му*** пустили в Киев в принципе. и порошенке до кучи - он должен был договориться с беней и выдавить гудка нафиг из страны, национализируя по возможности его собственность. а не наоборот.

вы почему-то забываете о том, что процесс продажи КиевЭнерго был начат задолго до Януковича, а закончился уже при нынешних майдаунах...

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