Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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я не эксперт, но насколько мне известно - энергия ТЭЦ гораздо дороже атомной (это понятно) и используется по большей части лишь для маневренности. - "побочное тепло" ТЭЦ нужно еще догревать, чтобы оно было способно для работы.
а вообще, вот например в Киеве есть ахмет-энерго а есть евро-реконструкция. вот почему бы какой-то поличитеской силе не взять и не приватизировать одну ТЭЦ и не проявить заботу о местном населении, поставив тариф раза в полтора ниже среднего по стране? экономически расписать как это получается (а то дотируемый на 70-80% Крым это плохой пример). а то у нас как трындеть так все умеют, а как к делу, так сразу проблемы.
galex написав:вот например в Киеве есть ахмет-энерго
вы не только "не эксперт", но даже и не специалист и кроме того не владеете информацией по Киеву...
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galex написав:вот например в Киеве есть ахмет-энерго
вы не только "не эксперт", но даже и не специалист и кроме того не владеете информацией по Киеву...
я по привычке так называю, потому что невзирая на смену формы собственности, уровень менеджмета от уровня плинтуса пока не поднялся. непосредственно, как киевлянин, с ними сейчас воюю. остановился счетчик - "приедьте к нам в офис, все документы, договора, чеки-квитанции об оплате...."
нахера вам квитанции если у вас есть система где видны все проплаты в т.ч. что у меня висит переплата? я что ли мальчик на побегушках или у меня куча свободного времени по вашим конторам ездить? вы мне услугу я вам бабло. мне даже удобнее наперед заплатить на год и не вариться с этими вопросами. поломался считальник бабла - вы должны приехать, это в ваших интересах.
еще один лучик ненависти януковичу за то что этого рыжего криворукого му*** пустили в Киев в принципе. и порошенке до кучи - он должен был договориться с беней и выдавить гудка нафиг из страны, национализируя по возможности его собственность. а не наоборот.
galex написав:уровень менеджмета от уровня плинтуса пока не поднялся
но зато существенно снизился по сравнению с КиевЭнерго...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
galex написав:еще один лучик ненависти януковичу за то что этого рыжего криворукого му*** пустили в Киев в принципе. и порошенке до кучи - он должен был договориться с беней и выдавить гудка нафиг из страны, национализируя по возможности его собственность. а не наоборот.
вы почему-то забываете о том, что процесс продажи КиевЭнерго был начат задолго до Януковича, а закончился уже при нынешних майдаунах...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua