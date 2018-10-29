Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Додано: Вів 30 жов, 2018 22:58

Тракторист написав: galex написав: вот например в Киеве есть ахмет-энерго вот например в Киеве есть ахмет-энерго

вы не только "не эксперт", но даже и не специалист и кроме того не владеете информацией по Киеву... вы не только "не эксперт", но даже и не специалист и кроме того не владеете информацией по Киеву...

я по привычке так называю, потому что невзирая на смену формы собственности, уровень менеджмета от уровня плинтуса пока не поднялся. непосредственно, как киевлянин, с ними сейчас воюю.остановился счетчик - "приедьте к нам в офис, все документы, договора, чеки-квитанции об оплате...."нахера вам квитанции если у вас есть система где видны все проплаты в т.ч. что у меня висит переплата? я что ли мальчик на побегушках или у меня куча свободного времени по вашим конторам ездить? вы мне услугу я вам бабло. мне даже удобнее наперед заплатить на год и не вариться с этими вопросами. поломался считальник бабла - вы должны приехать, это в ваших интересах.