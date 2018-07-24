Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:07

sal написав: Стоимость постройки АЭС и способность собственно постройки делают АЭС оч.дорогой роскошью. Стоимость постройки АЭС и способность собственно постройки делают АЭС оч.дорогой роскошью.

у нас уже есть, даже больше, чем нужно. АЭС не позволяет маневрировать так, как ГЭС и ТЭС, повышать долю дальше некуда, уже были отключения из-за переизбытка вырабатываемого напряжения.нам нужна аккумуляция, ночью закачивать воду наверх, чтобы в пиковые часы она крутила турбины, тогда можно повысить долю АЭС и меньше зависеть от угля и газа.ну и плюс возобновляемые источники, ветряки вырабатывают как попало, солнечные батареи днем - это тоже нужно аккумулировать.Станция типа Теслы в Австралии в пересчете на киловатты стоит в несколько раз дороже ГАЭС."(26 мая 2017)..Глава Минэнергоугля Игорь Насалик заложил капсулу четвертого гидроагрегата ГАЭС. Завершение строительства планируется в 2020-м году. Мощность агрегата составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме.Напомним, Днестровская ГАЭС будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном. Она станет четвертой по мощности ГАЭС в мире.Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко запустил два гидроагрегата Днестровской ГАЭС..."