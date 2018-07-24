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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 09:40

Cler
Ми Європейці. А саме - ми переживаємо та боремось за екологію. Саме тому Україна на 1-му місці в світі вже 3 роки по збільшенню персонального електротранспорту і в останньому році саме в Україні було збудовано(чи зпроектовано та затверджено, точно не пам*ятаю) найбільшу кількість електростанцій з соняшними панелями (по кількості видаваємої електроенергії). :lol:
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:07

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  sal написав:Стоимость постройки АЭС и способность собственно постройки делают АЭС оч.дорогой роскошью.


у нас уже есть, даже больше, чем нужно. АЭС не позволяет маневрировать так, как ГЭС и ТЭС, повышать долю дальше некуда, уже были отключения из-за переизбытка вырабатываемого напряжения.

нам нужна аккумуляция, ночью закачивать воду наверх, чтобы в пиковые часы она крутила турбины, тогда можно повысить долю АЭС и меньше зависеть от угля и газа.
ну и плюс возобновляемые источники, ветряки вырабатывают как попало, солнечные батареи днем - это тоже нужно аккумулировать.
Станция типа Теслы в Австралии в пересчете на киловатты стоит в несколько раз дороже ГАЭС.

"(26 мая 2017)..Глава Минэнергоугля Игорь Насалик заложил капсулу четвертого гидроагрегата ГАЭС. Завершение строительства планируется в 2020-м году. Мощность агрегата составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме.

Напомним, Днестровская ГАЭС будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном. Она станет четвертой по мощности ГАЭС в мире.
Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко запустил два гидроагрегата Днестровской ГАЭС..."
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:13

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС


ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:19

  galex написав:
  Cler написав:за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС


ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.

дада, достроили в кооперации с агрэссором, знали бы - не достраивали!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:35

  jeugen написав:Cler
Ми Європейці. А саме - ми переживаємо та боремось за екологію. Саме тому Україна на 1-му місці в світі вже 3 роки по збільшенню персонального електротранспорту і в останньому році саме в Україні було збудовано(чи зпроектовано та затверджено, точно не пам*ятаю) найбільшу кількість електростанцій з соняшними панелями (по кількості видаваємої електроенергії). :lol:

Вот просто слеза на глаз навернулась, прочитал - захотелось гимн спеть.
Теперь, если перефразировать вышеописанные мифы:
1) Украины страна №1 в Европе по завозу древних дизельных тачек со срезанным сажевым фильтром. Куда девать этот мусор лет через 5 расскажете будущему министру экологии
2) "персонального електротранспорту" завозится в бу состоянии, с тем же вопросом по утилизации лет через 5, когда сдохнет блок батарей. Проблема усугубляется токсичностью аккумуляторов и полным пренебрежением к проблеме их утилизации со стороны правительства
3) Около 7% территории страны (это Дания в номинале) занимают свалки, они растут, мусороперерабатывающие мощности почти не строятся
Так где же забота об экологии? не утруждайтесь - ее нет
Зато форумчане просто червоточат идеями по поводу Чернобыльской зоны, тут я готов к ним присоединить свое ноу-хау - давайте весь мусор свозить в Припять, можно рядом с хранилищем рад. отходов. Все равно никому не видно
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:36

  sequence написав:
  galex написав:
  Cler написав:за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС


ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.

дада, достроили в кооперации с агрэссором, знали бы - не достраивали!


та дададада, продолжай уже тогда дальше мысль... украинцы обслуживали агрессору переданные ракеты с ядреными боеголовками (а там двигатели сплошь и рядом разработки и производства южмаша) - вот знали бы и не отдавали и 20 лет бы уже как не обслуживали их. И сидел бы пудин мна попе ровно, боясь пукнуть, бо летали бы все его ракеты так же далеко как на параде в Севасе, не приведи господи 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:04

  EKO написав:
та дададада, продолжай уже тогда дальше мысль... украинцы обслуживали агрессору переданные ракеты с ядреными боеголовками (а там двигатели сплошь и рядом разработки и производства южмаша) - вот знали бы и не отдавали и 20 лет бы уже как не обслуживали их.

так как же они там, сироты, ща без нас живут с "Воеводами" без двигателей?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:04

  galex написав:
  Cler написав:за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС

ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.

вы коментируете не читая? все достроенные блоки были запроетированы и начали строится до распада СССР, а "за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС"...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:21

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:вы коментируете не читая? все достроенные блоки были запроетированы и начали строится до распада СССР, а "за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС"...


скорее неверно взял текст для цитаты. вы просто так подаете что мол это такая серьезная недоступная технология для Украины что старые развалятся и что ж мы будем тогда делать. а у нас во-первых, того что есть хватает с избытком, во-вторых, еще 2 недостроя в плане до 2025 года с помощью чехов. так что пока не горит строить новые. а к тому времеи или падишах или ишак. в смысле или ветряков настроим или какой-то новый прорыв в науке появится.
galex
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