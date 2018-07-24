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Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:07
sal написав:
Стоимость постройки АЭС и способность собственно постройки делают АЭС оч.дорогой роскошью.
у нас уже есть, даже больше, чем нужно. АЭС не позволяет маневрировать так, как ГЭС и ТЭС, повышать долю дальше некуда, уже были отключения из-за переизбытка вырабатываемого напряжения.
нам нужна аккумуляция, ночью закачивать воду наверх, чтобы в пиковые часы она крутила турбины, тогда можно повысить долю АЭС и меньше зависеть от угля и газа.
ну и плюс возобновляемые источники, ветряки вырабатывают как попало, солнечные батареи днем - это тоже нужно аккумулировать.
Станция типа Теслы в Австралии в пересчете на киловатты стоит в несколько раз дороже ГАЭС.
"(26 мая 2017)..Глава Минэнергоугля Игорь Насалик заложил капсулу четвертого гидроагрегата ГАЭС. Завершение строительства планируется в 2020-м году. Мощность агрегата составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме.
Напомним, Днестровская ГАЭС будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт (324х7) в генераторном режиме и 2947 МВт (421х7) в насосном. Она станет четвертой по мощности ГАЭС в мире.
Как сообщал Корреспондент.net, президент Петр Порошенко запустил два гидроагрегата Днестровской ГАЭС..."
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:13
Cler написав:
за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС
ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:19
galex написав: Cler написав:
за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС
ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.
дада, достроили в кооперации с агрэссором, знали бы - не достраивали!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:35
jeugen написав:Cler
Ми Європейці. А саме - ми переживаємо та боремось за екологію. Саме тому Україна на 1-му місці в світі вже 3 роки по збільшенню персонального електротранспорту і в останньому році саме в Україні було збудовано(чи зпроектовано та затверджено, точно не пам*ятаю) найбільшу кількість електростанцій з соняшними панелями (по кількості видаваємої електроенергії).
Вот просто слеза на глаз навернулась, прочитал - захотелось гимн спеть.
Теперь, если перефразировать вышеописанные мифы:
1) Украины страна №1 в Европе по завозу древних дизельных тачек со срезанным сажевым фильтром. Куда девать этот мусор лет через 5 расскажете будущему министру экологии
2) "персонального електротранспорту" завозится в бу состоянии, с тем же вопросом по утилизации лет через 5, когда сдохнет блок батарей. Проблема усугубляется токсичностью аккумуляторов и полным пренебрежением к проблеме их утилизации со стороны правительства
3) Около 7% территории страны (это Дания в номинале) занимают свалки, они растут, мусороперерабатывающие мощности почти не строятся
Так где же забота об экологии? не утруждайтесь - ее нет
Зато форумчане просто червоточат идеями по поводу Чернобыльской зоны, тут я готов к ним присоединить свое ноу-хау - давайте весь мусор свозить в Припять, можно рядом с хранилищем рад. отходов. Все равно никому не видно
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:36
sequence написав: galex написав: Cler написав:
за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС
ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.
дада, достроили в кооперации с агрэссором, знали бы - не достраивали!
та дададада, продолжай уже тогда дальше мысль... украинцы обслуживали агрессору переданные ракеты с ядреными боеголовками (а там двигатели сплошь и рядом разработки и производства южмаша) - вот знали бы и не отдавали и 20 лет бы уже как не обслуживали их. И сидел бы пудин мна попе ровно, боясь пукнуть, бо летали бы все его ракеты так же далеко как на параде в Севасе, не приведи господи
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:04
EKO написав:
та дададада, продолжай уже тогда дальше мысль... украинцы обслуживали агрессору переданные ракеты с ядреными боеголовками (а там двигатели сплошь и рядом разработки и производства южмаша) - вот знали бы и не отдавали и 20 лет бы уже как не обслуживали их.
так как же они там, сироты, ща без нас живут с "Воеводами" без двигателей?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:04
galex написав: Cler написав:
за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС
ну вообще-то достроили 4 блока по 1000 МВт взамен постепенно выведенных из эксплуатации чернобыльских. это не такая нереальная задача, к тому же нужно развивать альтернативную энергетику.
вы коментируете не читая? все достроенные блоки были запроетированы и начали строится до распада СССР, а "за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС"...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:21
Cler написав:
вы коментируете не читая? все достроенные блоки были запроетированы и начали строится до распада СССР, а "за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС"...
скорее неверно взял текст для цитаты. вы просто так подаете что мол это такая серьезная недоступная технология для Украины что старые развалятся и что ж мы будем тогда делать. а у нас во-первых, того что есть хватает с избытком, во-вторых, еще 2 недостроя в плане до 2025 года с помощью чехов. так что пока не горит строить новые. а к тому времеи или падишах или ишак. в смысле или ветряков настроим или какой-то новый прорыв в науке появится.
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Додано: Суб 03 лис, 2018 20:44
galex написав: Cler написав:
вы коментируете не читая? все достроенные блоки были запроетированы и начали строится до распада СССР, а "за годы независимости Украины не запроектировано и не заложено ни одного нового блока АЭС"...
скорее неверно взял текст для цитаты. вы просто так подаете что мол это такая серьезная недоступная технология для Украины что старые развалятся и что ж мы будем тогда делать. а у нас во-первых, того что есть хватает с избытком, во-вторых, еще 2 недостроя в плане до 2025 года с помощью чехов. так что пока не горит строить новые. а к тому времеи или падишах или ишак. в смысле или ветряков настроим или какой-то новый прорыв в науке появится.
даже если будут достроены 2 недостроя, которым уже более 30 лет с начала строительства, это не решит проблему с мощностями, а лишь отодвинет её с 2030 на 2032-2034... а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036? с учётом сроков проектирования и строительства подобных объектов уже пора начать хотя бы рабочее проектироние новых энергоблоков...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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