|
|
|
Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:06
Cler написав:
а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036?
Сонячними панелями, вітрогенераторами, біопаливом. Блоки АЕС треба ще вивести з експлуатації, а це великий і дорогий геморой. Слабка наведена радіація теж небезпечна, як і відпрацьовані ТВЕЛи. Просто побудувати новий саркофаг було непросто, а чистеньке поле, замість АЕС - практично нездійснена мрія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5782
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:10
lapay написав: Cler написав:
а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036?
Сонячними панелями, вітрогенераторами, біопаливом. Блоки АЕС треба ще вивести з експлуатації, а це великий і дорогий геморой. Слабка наведена радіація теж небезпечна, як і відпрацьовані ТВЕЛи. Просто побудувати новий саркофаг було непросто, а чистеньке поле, замість АЕС - практично нездійснена мрія.
зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 669 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лис, 2018 21:17
Cler написав:
зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...
Вартість зелених кіловатів неперервно знижується, а викопних - зростає. До 2035 точно стане дешевше. Викопні енергонересурси - теж зелені, тільки законсервовані з часів динозарвів. Чистої енергії вистачить на все - проблема в дешевих технологіях її видобутку і зберігання. Але тут прогрес значний і проблема має позитивне рішення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5782
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|