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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:06

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036?

Сонячними панелями, вітрогенераторами, біопаливом. Блоки АЕС треба ще вивести з експлуатації, а це великий і дорогий геморой. Слабка наведена радіація теж небезпечна, як і відпрацьовані ТВЕЛи. Просто побудувати новий саркофаг було непросто, а чистеньке поле, замість АЕС - практично нездійснена мрія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:10

  lapay написав:
  Cler написав:а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036?

Сонячними панелями, вітрогенераторами, біопаливом. Блоки АЕС треба ще вивести з експлуатації, а це великий і дорогий геморой. Слабка наведена радіація теж небезпечна, як і відпрацьовані ТВЕЛи. Просто побудувати новий саркофаг було непросто, а чистеньке поле, замість АЕС - практично нездійснена мрія.

зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:17

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...

Вартість зелених кіловатів неперервно знижується, а викопних - зростає. До 2035 точно стане дешевше. Викопні енергонересурси - теж зелені, тільки законсервовані з часів динозарвів. Чистої енергії вистачить на все - проблема в дешевих технологіях її видобутку і зберігання. Але тут прогрес значний і проблема має позитивне рішення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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