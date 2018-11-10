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Тарифи на тепло і гарячу
воду зростуть на 16% через...

Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:06

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036?

Сонячними панелями, вітрогенераторами, біопаливом. Блоки АЕС треба ще вивести з експлуатації, а це великий і дорогий геморой. Слабка наведена радіація теж небезпечна, як і відпрацьовані ТВЕЛи. Просто побудувати новий саркофаг було непросто, а чистеньке поле, замість АЕС - практично нездійснена мрія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:10

  lapay написав:
  Cler написав:а чем заменять блоки которые необходимо будет выводить из эксплуатации в 2035-2036?

Сонячними панелями, вітрогенераторами, біопаливом. Блоки АЕС треба ще вивести з експлуатації, а це великий і дорогий геморой. Слабка наведена радіація теж небезпечна, як і відпрацьовані ТВЕЛи. Просто побудувати новий саркофаг було непросто, а чистеньке поле, замість АЕС - практично нездійснена мрія.

зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 21:17

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...

Вартість зелених кіловатів неперервно знижується, а викопних - зростає. До 2035 точно стане дешевше. Викопні енергонересурси - теж зелені, тільки законсервовані з часів динозарвів. Чистої енергії вистачить на все - проблема в дешевих технологіях її видобутку і зберігання. Але тут прогрес значний і проблема має позитивне рішення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:25

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

  Cler написав:зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...


мы и сейчас уже не особо нищие, а к тому времени уже разбогатеем (а на ветке про стоимость еды вообще одни мажоры-богатеи собрались:) ))
по покупательной способности средней зарплаты мы где-то посередине стран экс-СССР

более того, это основополагающие киты будущего человечества - полностью возобновляемая энергетика (или около 100%), переработка отходов около 100%, рождаемость на уровне воспроизводства численности или чуть меньше (тогда подпитка мигрантами но с жестким отбом - внж, курсы-экзамен, под подпись согласие с фактом что если тебе не нравится крестик на ведущем ТВ, или раздражают открытые лица женщин без паранджи, то у тебя есть замечательное право покинуть страну).

Закладываться в АЭС нет смысла. Во-первых, может человечество таки найдет промышленно пригодный способ обуздать термоядер. Это кстати менее "грязно", т.к. в отличие от распада тяжелых элементов, идет слияние ядер легких.
Во-вторых, аккумуляторы совершенствуются. И в будущем миллионы машин, стоящих ночью на подзарядке, как раз будут помогать балансировке. А в домах - крыши из солнечных панелей и домовая батарея, процесс уже идет.
В-третьих по накоплению тоже есть варианты. Есть погружные шары со сжатым воздухом, есть термальные хранилища и т.д.
galex
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