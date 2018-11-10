Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16% через...

Додано: Суб 10 лис, 2018 22:25

Cler написав: зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более... зелёная энергетика - это игрушка для богатых стран, а в странах бедных и нищих рост доли зелёной энергетики приводит только к росту тарифов на электроэнергию и не более...

мы и сейчас уже не особо нищие, а к тому времени уже разбогатеем (а на ветке про стоимость еды вообще одни мажоры-богатеи собрались:) ))по покупательной способности средней зарплаты мы где-то посередине стран экс-СССРболее того, это основополагающие киты будущего человечества - полностью возобновляемая энергетика (или около 100%), переработка отходов около 100%, рождаемость на уровне воспроизводства численности или чуть меньше (тогда подпитка мигрантами но с жестким отбом - внж, курсы-экзамен, под подпись согласие с фактом что если тебе не нравится крестик на ведущем ТВ, или раздражают открытые лица женщин без паранджи, то у тебя есть замечательное право покинуть страну).Закладываться в АЭС нет смысла. Во-первых, может человечество таки найдет промышленно пригодный способ обуздать термоядер. Это кстати менее "грязно", т.к. в отличие от распада тяжелых элементов, идет слияние ядер легких.Во-вторых, аккумуляторы совершенствуются. И в будущем миллионы машин, стоящих ночью на подзарядке, как раз будут помогать балансировке. А в домах - крыши из солнечных панелей и домовая батарея, процесс уже идет.В-третьих по накоплению тоже есть варианты. Есть погружные шары со сжатым воздухом, есть термальные хранилища и т.д.