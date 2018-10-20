Про це повідомляється на сторінці OpenMarket - СЕТАМ у Facebook.
Дивися повний текст СЕТАМ анонсував продаж маневрового тепловоза.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:01
СЕТАМ анонсував продаж маневрового тепловоза
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СЕТАМ анонсував продаж маневрового тепловоза.
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