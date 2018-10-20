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СЕТАМ анонсував продаж
маневрового тепловоза

СЕТАМ анонсував продаж маневрового тепловоза
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:01

СЕТАМ анонсував продаж маневрового тепловоза

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці OpenMarket - СЕТАМ у Facebook.

Дивися повний текст СЕТАМ анонсував продаж маневрового тепловоза.
R2
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