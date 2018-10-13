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Євро пробив $1,14 вперше за два місяці в очікуванні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Курс євро опустився нижче позначки $1,14 вперше з середини серпня, свідчать дані FactSet.
Дивися повний текст Євро пробив $1,14 вперше за два місяці в очікуванні засідання ЄЦБ
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Додано: Сер 24 жов, 2018 17:50
Топят все, чтоб выгодно слить доллар.
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