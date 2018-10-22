Кредитор очікує чергового підвищення навесні 2019 року.
Дивися повний текст МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14
МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14
Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:10
|