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МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Кредитор очікує чергового підвищення навесні 2019 року.
Дивися повний текст МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14
Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:52
Це перемога!
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papazina
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:10
zloy_ukr написав:
Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Делают? Серьезно? А так-то он не лжец, а тупо пи**?
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vitali_kalinin
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:32
vitali_kalinin
Вожможно, Гройсман, неважно кто он есть, собирался поднять на 23% цену только на газ. И немного сократить потери в популярности, перед выборами.
Но сегодня повелители Ревы, и МВФ начали давить , что-бы подняли цену на отопление. В итоге: Гройсман и лжец, и присадили его.
“Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда”
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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Додано: Сер 24 жов, 2018 19:39
zloy_ukr написав:vitali_kalinin
Вожможно, Гройсман, неважно кто он есть, собирался поднять на 23% цену только на газ. И немного сократить потери в популярности, перед выборами.
Но сегодня повелители Ревы, и МВФ начали давить , что-бы подняли цену на отопление. В итоге: Гройсман и лжец, и присадили его.
“Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда”
Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?
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kalinavalera1
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Додано: Сер 24 жов, 2018 20:10
kalinavalera1
Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?
Если связи нет, то какая МВФ выгода от цены на газ?
Хотя связь с олигархами можно найти. Например:
Олигарх получил сверхприбыль
Купил баксы
Перевёл в буржуйский банк
Купил буржуйскую недвижимость
и т.д.
Короче профит для запада, и косвенно для МВФ.
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