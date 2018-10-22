RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ вимагає підвищення
ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14

МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Кредитор очікує чергового підвищення навесні 2019 року.

Дивися повний текст МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85228
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14

Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 12.12.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:52

Це перемога!
papazina
 
Повідомлень: 622
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:10

  zloy_ukr написав:Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.

Делают? Серьезно? А так-то он не лжец, а тупо пи**?
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 357
З нами з: 24.11.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:32

vitali_kalinin Вожможно, Гройсман, неважно кто он есть, собирался поднять на 23% цену только на газ. И немного сократить потери в популярности, перед выборами.
Но сегодня повелители Ревы, и МВФ начали давить , что-бы подняли цену на отопление. В итоге: Гройсман и лжец, и присадили его.
“Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда”
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 12.12.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:39

  zloy_ukr написав:vitali_kalinin Вожможно, Гройсман, неважно кто он есть, собирался поднять на 23% цену только на газ. И немного сократить потери в популярности, перед выборами.
Но сегодня повелители Ревы, и МВФ начали давить , что-бы подняли цену на отопление. В итоге: Гройсман и лжец, и присадили его.
“Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда”

Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4674
З нами з: 07.05.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 20:10

kalinavalera1
Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?

Если связи нет, то какая МВФ выгода от цены на газ?
Хотя связь с олигархами можно найти. Например:
Олигарх получил сверхприбыль
Купил баксы
Перевёл в буржуйский банк
Купил буржуйскую недвижимость
и т.д.
Короче профит для запада, и косвенно для МВФ.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 940
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Другого підвищення ціни на газ не буде - Гройсман 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 24 жов, 2018 09:16
52 2371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 20:05
bub-har
Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:34
58 3641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 18:09
galex
Кому чекати на підвищення зарплати в 2019 (інфографіка)
R2 » Сер 24 жов, 2018 14:07
0 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 14:07
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62811)
24.10.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.