Кредитор очікує чергового підвищення навесні 2019 року.
Дивися повний текст МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14
МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:14
Новый вброс. С Гройсмана делают лжеца.
Независимо от МВФ, цена на газ будет расти, потому-что в следующем году надо отдавать 5 миллиардов долларов. А взять их можно только с населения. Кредитов больше не дают, предыдущие кредиты бесславно проели. И на папередников не свалишь.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:10
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:32
vitali_kalinin Вожможно, Гройсман, неважно кто он есть, собирался поднять на 23% цену только на газ. И немного сократить потери в популярности, перед выборами.
Но сегодня повелители Ревы, и МВФ начали давить , что-бы подняли цену на отопление. В итоге: Гройсман и лжец, и присадили его.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:39
Поясните , какая связь у МВФ с нашими олигархами ? Какой интерес МВФ что бы население платило все больше за газ в карман олигархам и как эти деньги от олигархов попадают в МВФ ?
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:10
kalinavalera1
Если связи нет, то какая МВФ выгода от цены на газ?
Хотя связь с олигархами можно найти. Например:
Олигарх получил сверхприбыль
Купил баксы
Перевёл в буржуйский банк
Купил буржуйскую недвижимость
и т.д.
Короче профит для запада, и косвенно для МВФ.
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:41
Приучают население к высоким ценам на газ для того, чтобы без проблем продавать свой американский дорогой сжиженный газ
Додано: Сер 24 жов, 2018 20:48
27661 )))) МВФ хоче що б держава Україна повернула борг. А для цього потрібно що б населення платило ринкову ціну за газ. Інакше постачальники газу будуть красти газ населення, який коштує 6000, і перепродавати підприємствам за 11000 тис і саме тому зявляться маєтки, купи доларів і всякі ніщаки з попереднього посту. якщо газ для всіх по 11 то який зміст його брати у одних і віддавати іншим. Там є ще деякі приколи, але цей головний
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:05
Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
Увидим как будут расти долги теплокомунэнерго по отоплению в первую очередь при нынешней минимальной зарплате, которая по регионам отнюдь не редкость, пенсиях, урезанных субсидиях, которые к тому же не покрывают по отоплению счета с учетом оплаты обязательного платежа на 40-50%. У нас уже люди отказываются от рассрочек от комунэнерго, платить в отопительный долг+новые платежи возможности у людей нет.
Black Jack - White Business
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