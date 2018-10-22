И опять - громкий заголовок, который нигде в тексте сообщения не подтверждается.
Жруналюги vulgaris.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 21:11
И опять - громкий заголовок, который нигде в тексте сообщения не подтверждается.
Жруналюги vulgaris.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:07
Re: МВФ вимагає підвищення ціни на газ ще на 40% - ЗМІ
Ну что за народ все те же грабли.. МВФ ПЛЕВАЛО на цену на газ ему надо что бы был РЫНОК газа и все. А наши керманычи нам врут и под шумок тупо поднимают цены. МВФ тут не причем, Пете спс скажите. То путин нападет то МВФ нападет, а кому не нравиться тот агент Кремля. Только керманычи поднимают цены в угоду олигархам все нет иной причины.
МВФ, рептилоидам Кремлю и пришельцам как и НАТО плевать на нашу коммуналку)
А кермынычей выбрало 54% населения. Вот и платят теперь за это. Если нет мозгов и сразу после Майданв, вместо одного рыга что сбежал выбирают в презы другого причем основателя партии рыгов то про что говорить то..
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